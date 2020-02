PAGELLIBUS – Spal-Juve 1-2 Verso Lione senza patemi

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

Szczesny 6

Impegnato pochissimo, non si guadagna il 7, facendosi spiazzare da Petagna.

Danilo 2

Fa rimpiangere De Sciglio. E direi che basta così.

Rugani 9

Vera luce nell’attacco della Spal. Ogni pallone che arriva sui suoi piedi manda in confusione anche un esperto giocatore come Chiellini.

Chiellini 6

Di stima, affetto, incoraggiamento. I primi dieci minuti sono un incubo continuo, poi riprende un po’ di misure e sicurezza e si rivede qualche traccia del vero Chiello. La doverosa sostituzione – comprensibilmente non ne aveva più – gli regala il bel gesto dell’applauso ecumenico. Roccia.

Alex Sandro 7

Poco appariscente, ma lo trovi ovunque, a chiudere in difesa e a cucire tra Ronaldo e Matuidi. Sicurezza.

Ramsey 8

Come i mesi per fare capire a Sarri che una mezzala deve fare la mezzala.

Bentancur 7

Scattante, dominante, aggressivo. La pensione, per Pjanic, appare sempre più vicina. #garrachurros.

Matuidi 6.5

Lo stile rimane il solito naif, ma riesce a non interrompere tutte le trame di gioco che passano per i suoi ferri da stiro calati al posto dei piedi. Andrebbe trapiantato il suo cervello – quello sì, finissimo – nel corpo di quel dilettante indisponente del connazionale Rabiot.

Cuadrado 8

Passa continuamente dal far bestemmiare anche Paolo Brosio a piacere per gli occhi. Croce e delizia.

Dybala 6.5

Come attaccante, 7+ come centrocampista…sicuramente il migliore dispensatore di palloni, tipo quelli che servirebbero agli attaccanti da parte degli “specializzati” nel ruolo.

Ronaldo 7

Segna ancora e si scopre umano. Moltiplica la sua resa quando – per istinto o consegne dell’allenatore – si mette a fare il centravanti.

de Ligt 6

0 rischi, 0 ammonizioni. Fiuuu.

Rabiot 4.5

Nella serata dove rinasce Ramsey, ovviamente lui doveva fare un passo indietro. ha sbagliato tutti i passaggi, i disimpegni, i palleggi e un’altro po’ anche i passi che ha fatto…Sveglia!

Bernardeschi SV

Non giocherà più mezzala, ma entra e fa la mezzala. Da ritrovare.

BONUS TRACKS:

Stadio Mazza 10

Talmente silenzioso che non fa rimpiangere lo Stadium alla Juve. Sembrava di giocare a Torino.

Anti juventini 10

Sulla fiducia: riusciranno sicuramente a trovare una spiegazione logica per cui il sistema juve ha fatto spegnere il monitor var ed autoassegnarsi il rigore contro in barba al protocollo. gomblotto!!!!

Sarri 6.5: Capisce, meglio gli fanno gentilmente capire, che se in squadra hai CR7 e Dybala devi farli giocare come meglio sanno. Il risultato: due bei gol. Quando gli spiegheranno anche come si allena una difesa smetteremo di predere gol anche dall’ultima in classifica e lui meriterà il 7 in pagella.