PAGELLIBUS – Sassuolo-Juve 3-3 La zuccata di Alex Sandro evita il dramma

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 8

Quando subisci 3 gol e sei l’MVP, ci sono solo 2 spiegazioni, o sei un fenomeno, o davanti te c’è Rugani. A voi la scelta.

DANILO 6.5

Non si capacita ancora di come abbia potuto segnare con il piattone sbilenco, poi riesce ad essere positivo e macchia la prestazione con la dormita sul terzo gol.

DE LIGT 7

Gioca senza la spalla destra e senza il compagno al centro della difesa e però se la baracca non crolla completamente ha più di un merito. Bionico.

CHIELLINI 4.5

Un giorno si riguarderà da dirigente e sarà d’accordo con noi.

ALEX SANDRO 7

Bistrattato ad ogni errore e virtualmente venduto ogni anno, puntualmente si rivela l’unico terzino degno di questo nome. Condisce una prestazione di corsa e sacrificio con un gol; la fascia di capitano è la ciliegina sulla torta.

MATUIDI 3

Non sa fare un passaggio di un metro, intreccia le gambe da solo quando corre, cade da solo (e questi sono solo i suoi pregi). ET VOILÀ, è il Capitano della nazionale francese campione del mondo (?). TROLL!

BENTANCUR 5

La lingua struscia a terra, e forse in mezzo al campo rende meno che da mezzala.

PJANIC 5.5

2 assist in 12 minuti, il secondo semplicemente sublime. Poi si ricorda di non essere ancora al Barcellona e ritorna il solito ectoplasma davanti alla difesa. SPAESATO!

BERNARDESCHI “10”

Per come rende in foto su Instagram, che sul campo mia zia Assuntina forse fa meglio!

HIGUAIN 6

Il gol e nient’altro. Di questi tempi, si prende e si porta a casa.

RONALDO 4

Come i gol che si mangia stasera e che a Madrid avrebbe fatto quasi bendato. Irriconoscibile.

RAMSEY “10”

La costanza di non azzeccarne neanche una per sbaglio è la cosa più apprezzabile della sua partita.

DYBALA -1

In 30 minuti riesce a fare peggio di Cristiano in 90, che prende 0.

RUGANI 4

Riesce a essere dannoso in ogni arco temporale.

RABIOT 5.5

…e che gli vogliamo dire, un mese fa non sapeva fare nemmeno il calciatore! Ci sta…

DOUGLAS COSTA 6

Si vede che con gli strappi si può decidere una partita, ma deve riuscirci.

BONUS TRACKS:

LA POLO DI SARRI 8

Anche questa sera resiste stoicamente, zuppa di sudore, aumentando la sofferenza sui divani.

HENRY WINKLER 10

Magistrale e immortale la sua interpretazione in “Happy Days” nel ruolo di Fonzie. Cosa c’entra? Niente, ma non sapevo che scrivere.

DIO 8

Provocato per tutta la partita, rimane calmo e non reagisce.

Sarri 2: Se un alieno piombasse sulla Terra tra domenica ed oggi , assistendo agli scempi con Atalanta e Sassuolo, penserebbe: che grinta questa provinciale. Nonostante sia molto inferiore tecnicamente agli avversari riesce sempre a sfangarla. Bravino quel 7 bianconero ma Caputo e Zapata altra categoria.

