PAGELLIBUS – Sampdoria-Juve 1-2 , a Marassi basta il Dybaldo

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

Buffon 6

Ma col sorriso arriviamo a 7.

Danilo 5

Un brasiliano col piede sensibile come Rocco in azione.

Demiral 5.5

Disfa e ci mette una pezza, strappa e ricuce, sbaglia e rimedia. Un giochetto che rischia di non riuscire sempre e poteva costar caro già al primo minuto se Rocchi non interpretasse magnanimamente l’irruenza del giovane turco.

Bonucci 6+

Ordinaria amministrazione. Il + per consolarlo e ricordargli che non è il gallo Belotti. BABBO NATALE!

Alex Sandro “5”

Il migliore per i blucerchiati… partita macchiata dai due assist per Dybala e CR7…Dr Jekyll e Mr Hyde.

Rabiot 7

Si avvicina il Natale e siamo tutti più buoni, così anche il francese sembra in crescita, pronto ad indossare i panni di un suo connazionale, regalato dallo United, che a Torino qualche anno fa esplose. Ci stiamo facendo prendere dal buonismo, ma nelle ultime uscite la crescita in sicurezza e morale è costante, se continua così, confidando nelle ottime prestazioni in panchina di Khedira, diventerà inamovibile.

Pjanic 6

Il momento di forma smagliante sia mentale che fisica è passato, è si vede da qualche errore in più, e dalla meno lucidità a livello di regia.

Matuidi 6

Stasera abbiamo scoperto che oltre ai piedi ha anche la testa montata al contrario. Prestazione comunque sufficiente per corsa e agonismo.

Dybala 10

Come Sivori, Platini, Baggio, Del Piero.

Higuain 5.5

Ordinaria amministrazione per lui. Avrebbe la palla del 2-0 ma spara un sinistro in curva. Imbronciato per la sostituzione ma era doverosa. Stanco.

Cristiano Ronaldo 10

Ma non possiamo vendergli Alitalia? Di come si vola ne sa certamente più lui di tanti manager.

Ramsey 6

Prova a graffiare, ma fa una mezz’ora ordinaria.

Douglas Costa SV

Continua eroicamente a non strapparsi.

De Sciglio SV

Non ha tempo per il terzo tunnel consecutivo.

BONUS TRACKS:

Marassi 10

Lo stadio si tramuta nell’Area 51, l’umanità ha le prove che c’è vita su Marte.

Il barbiere della Continassa 2

Il barbiere della Continassa, voto 2. Il pizzetto non porta bene ad Alex Sandro, poi entra Costa e allora 2 indizi fanno quasi una prova. Neanche nei peggiori bar di Torino.

SARRI 10: Sarrismo puro…avanti signori, ci fosse Allegri ci sarebbero De Sciglio e Rugani coppia fissa in attacco con un Dybala dietro le punte e Ronaldo terzino. RUGIADA!

JUVENTIBUS LIVE