PAGELLIBUS – Roma-Juve 1-2 I campioni dell’inverno siamo noi

Szczesny 7

Si fa trovare sempre pronto quando viene chiamato in causa. Fortunato sul palo di Dzeko. Bravissimo nell’azione da cui scaturisce il rigore. Presente.

Cuadrado 5

4 da terzino poi messo al suo posto 6 la media fa 5. spaesato.

Demiral 7

Segna e si fa male. Voto di stima e augurio.

Bonucci 6.5

Il centrocampo filtra per modo di dire (ma almeno gli gioca un po’ più vicino) e lui accende lo Zippo. Fa male alle dita, ma sai che soddisfazione alla fine…

Alex Sandro 4.5

Se dovessi telefonarvi ogni volta che Sandro salta l’uomo, non ci sentiremmo mai. Posizionato a mo’ di calciatore del subbuteo sull’azione del gol, si fa scavalcare prima dal cross e prendere a pallonate successivamente, causando in modo scomposto il fallo di mano. Come sempre, gli manca giusto quel centesimo per fare un euro e ci saluta con la consueta mezza mediocrità che sa di promessa non mantenuta.

Rabiot 6.5

La sufficienza per il lavoro fatto a centrocampo. Il mezzo punto in più per la bella parata. A lezione da Buffon…

Pjanic “8.5”

Distribuisce palloni e scodella assist, aiuta la manovra sulla trequarti avversaria e accompagna sempre il portatore di palla. Il migliore in campo, tra i giallorossi.

Matuidi 6

Tengo sempre vicino a me della liquirizia pura, così quando prende palla cerco di farmi rialzare subito la pressione.

Dybala 8

L’unico bianconero a giocare a calcio. Delittuoso toglierlo quando era ci sarebbe voluta la sua perizia. Incompreso.

Ramsey SV

dai, non è lui… oh, guarda com’è forte… si inserisce… no dai, all’Arsenal qui andava in porta… bravino però… cresciuto… non è ha già più… insomma, partita brainstorming.

Cristiano Ronaldo

Higuain 4.5

Spiace perché umanamente è un ragazzo d’oro, ma ormai sullo scatto lo rimonta anche mia zia.

De Ligt 8

Entra a freddo ma non ne sbaglia una, esegue un intervento su Dzeko che meriterebbe una categoria su pornhub (cit.). Non la prende mai con il braccio e questa ,assieme al titolo d’inverno, sono le uniche 2 buone notizie della serata.

Danilo 6

È il nuovo Barzagli messo a fine partita per difendere il risultato con i denti.

BONUS TRACKS:

Sky Sport 10

Ennesimo sfoggio di fantasia e coraggio dei nostri campioni del post-partita, che suggeriscono come il rigore concesso a Dybala sia generoso mentre le polemiche sul placcaggio di Lautaro Martinez siano eccessive. LO VOGLIO RIVEDERE FABIO!

Giancarlo Padovan 4

Rovina la sorpresa a tutti con l’ennesimo editoriale intitolato “la Juve perderà domenica”. No spoiler, direttore.

Rugani 9

Seccare i compagni di reparto oramai è la specialità della casa: scala le gerarchie per forfait dei competitors ed anche per quest’anno rimane a Torino. Mietitore.

VAR 8

Torna stasera in azione dopo aver saltato la Partita di ieri sera per somma di ammonizioni.

Zaniolo 10

Come l’in bocca al lupo che merita, visto che ha rotto il crociato anteriore e domani verrà operato. Auguri sinceri di rivederlo nuovamente in campo prima possibile.

SARRI 4: In doppio vantaggio a sua insaputa, va in confusione, lascia la squadra in balìa degli avversari e non azzecca neppure i cambi. Punching Ball.

