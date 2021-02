PAGELLIBUS – Porto-Juve 2-1, Chiesa indica la luce in fondo al tunnel

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 5

Male dal primo minuto, nel secondo gol ancora peggio che nel primo: non si tuffa su un tiro a due all’ora.

DANILO 6.5

Ormai imprescindibile, il ritorno senza di lui sarà un problema sia numerico che tecnico.

DE LIGT 6

Guarda Chiellini lanciare palloni sugli spalti e pensa: ma perché deve impostarla lui ? Perché gliela devo passare? Stoico, Tiene a galla la baracca.

CHIELLINI 3

Appena scopre da Pirlo di essere titolare inizia a ballare per la gioia. Replica questa sera con una grande esibizione di liscio sforzando troppo il suo fisico e lasciando anzitempo il campo. RAOUL CASADEI!

ALEX SANDRO “2008”

Come l’anno in cui ha saltato per l’ultima volta un uomo.

CHIESA 7.5

Non è un caso che dopo 82 minuti di bestemmie ci pensi lui a far calmare un pochino gli animi dei tifosi segnando il gol che tiene a galla la squadra per il ritorno. Oltre a questo è l’unico che ci ha provato per tutta la partita e che ha dato la sensazione di poter trovare la giocata giusta.

RABIOT 6+

Unica sufficienza insieme a Chiesa. In mezzo a un Benta incommentabile e McKennie arruffone e che gira vuoto, riesce a non annegare e confeziona l’assist per tener viva la speranza. Lumicino.

BENTANCUR “10”

Poteva metterla dentro direttamente lui, ma non si permette in attacco, figuriamoci in difesa. Gentleman.

MCKENNIE 5

In campo c’era the Weekend…altrimenti non si spiega.

KULUSEVSKI 3

Urge un visita per sospetta labirintite, non sta in piedi.

RONALDO 4

Non è serata, e capita. Ma è indisponente, perfino.

DEMIRAL 6

Entra bene, non fa errori, si contiene. Con de Ligt c’è buona intesa.

MORATA 5/6

Alza la squadra, poi non azzecca un tocco. Pare non stesse bene, ma non si capisce mai se il problema è mentale o fisico.

RAMSEY S.V.

Una buona imbucata, senza sentire tirare. Visto l’andazzo, con Arthur in bilico, c’è da sperare che marzo sia il mese in cui si impegna e non si rompe.

BONUS TRACK

HERNANES 8

Profeta, ti sto rimpiangendo.

PARATICI 8.5

“Aspettiamo e ci guardiamo in giro, questo è un mercato fatto di opportunità. Non crediamo di avere particolari necessità, poi se capiterà l’occasione la coglieremo come abbiamo sempre fatto, ma in questo momento non abbiamo fretta, abbiamo una rosa competitiva”.

BUFFON 7

Dopo partite del genere Gigi non sei più solo a smadonnare.

BONUCCI 8

Si dice che gli assenti hanno sempre ragione e vedendo le ultime 2 partite di Chiellini che al posto dei piedi ha 2 ferro da stiro e sbaglia ogni passaggio in uscita rafforza la tesi. Ma visto Bentancur direi che manca anche in regia. Non pensavo l’avrei mai detto ma ti prego Leo torna presto.

MAREGA 7

Non sapevo che Draymond Green giocasse anke col Porto nel tempo libero.

Pirlo 5: Col Porto bisognava giocare, non berselo. Scelte tattiche sbagliate, approccio sbagliato in entrambi i tempi, Chiesa gli concede la prova di appello per il ritorno.

JUVENTIBUS LIVE