PAGELLIBUS – Napoli-Juve 2-1, manuale sull’autolesionismo

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 2

Immagino Allegri dopo la partita di Udine incitare il polacco e dirgli che è un grande portiere. Immagino Wojciech carico a pallettoni e pronto a dimostrare che è l’erede di Buffon. Poi vedo la sua prestazione di Napoli e capisco che devo smetterla di assumere sostanze di dubbia provenienza.

DE SCIGLIO 2

Come le palle che di volta in volta dimostra di non avere. Far rimpiangere Alex Sandro è un’impresa che può riuscire a pochi.

CHIELLINI 7

Tiene Osimehn in tutti i modi stile europeo, poi si accorge dopo un po’ che dietro non ha Donnarumma.

BONUCCI 6

Questa volta la pastasciutta la dobbiamo continuare a mangiare noi.

PELLEGRINI 6.5

Finchè ne ha avuto…forse abbiamo trovato un discreto terzino sinistro.

MCKENNIE 5.5

Double-face, con la voglia di inserimenti condita a indisciplina tattica. Tenacia mista a distrazioncine. Sarà l’ennesimo giovane sacrificato sull’altare della gerontocrazia tanto amata dai tifosi bianconeri?

LOCATELLI 8

Peccato non averne 3, un regista e due mezzali e avremmo sistemato la squadra. A tratti pare l’unico giocatore di calcio della Juve in mezzo a troppi oggetti misteriosi.

RABIOT 3

Per una cosa giusta ne fa almeno 4 sbagliate. Sembra un elefante in una cristalleria.

BERNARDESCHI “292”

Come i giorni che mancano alla scadenza del suo contratto nel 2022.

MORATA 6.5

Sfrutta il regalo di Manolas e poi fa una partita di sacrificio. Più di così, in questo Napoli-Juve, non poteva fare.

KULUSEVSKI S.V

Non per senza voto (anche se è stato incisivo quanto Rugani in panchina), ma per Senza Voglia.

DE LIGT 4

Arrivato alla Juve come un ragazzo prodigio all’università, sta regredendo fino alla scuola materna. Che amarezza.

RAMSEY 4

Se stai perdendo ed entra lui vuol dire che ti rimane solo la preghiera come ultimo aiuto.

KEAN “7”

Gli hanno detto “sali e tira in porta!” Peccato che non gli abbiano spiegato in quale.

BONUS TRACK

RONALDO 8

Ottima la sua strategia di farsi ammonire (da diffidato) in Portogallo-Irlanda per essersi tolto la maglietta dopo il gol al 96esimo. Torna alla ripresa del campionato fresco due spanne più di tutti quelli che fino a due giorni fa hanno giocato con le rispettive nazionali, e regala una prestazione sontuosa impreziosita da una doppietta. Uomo in più.

JUVENTIBUS 9

Chiedere di fare le pagelle oggi significa avere coglioni a spigolo vivo, bravi.

Allegri “7”: Nonostante sapeva di avere in rosa giocatori come bernardeschi Mckennie bentancur ramsey rugani e arthur ha accettato di tornare lo stesso. Un grande.

JUVENTIBUS LIVE