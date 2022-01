PAGELLIBUS Milan-Juventus 0-0, attaccati al vagone di Bergamo

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 6.5

Bravo e attento su Leao, continua il suo ottimo momento, con tanta attenzione e poche sbavature.

DE SCIGLIO 6.5

Quando un terzino riesce a tenere botta su una fascia in cui razzolano Theo Hernandez e Leao che gli vuoi dire? Sicurezza.

RUGANI 6.5

Una volta quando era in campo, riusciva a trasmettere tutta la sua insicurezza in chi lo guardava, facendo diventare ogni azione difensiva in un horror. Oggi non stecca mezzo intervento. Abbiamo guadagnato un’ottima riserva.

CHIELLINI 10

Come la somma delle cifre della sua età. Un ragazzo di 37 anni che ferma qualsiasi cosa passi dalle sua parti, non riposa un attimo, corre, stoppa, palleggia. Accanto a lui, anche Rugani sembra un fenomeno. Quando gioca la porta è blindata. Eterno.

ALEX SANDRO 5

Solita partita (di merda). Penso che nel contratto abbia clausole che gli danno bonus per i passaggi all’indietro e multe per i passaggi in avanti. Rischia la tredicesima con un cross al 65esimo e uno all’83esimo. Sparagnino.

BENTANCUR 6.5

Lì in mezzo il migliore, tra recuperi (tanti) e fraseggi coi compagni. Per i circa 15 minuti centrali di partita ferma qualsiasi cosa superi la metà campo. Sembrava quello di 3 anni fa che prometteva tanto, e ci faceva mangiare le dita per quel 50% sulla rivendita. Matuidi 2.0.

LOCATELLI 5

Inizia a essere preoccupante il suo rendimento nelle ultime uscite. Sembra sempre più in difficoltà. Forse inizia a subentrare un po’ di stanchezza.

MCKENNIE 6.5

Quando imparerà a gestire con lucidità anche l’ultimo passaggio sarà da 7 fisso. Molto cuore, buona tecnica poca lucidità.

CUADRADO 6.5

E’ il miglior giocatore in campo per tecnica e determinazione. Quando attacca lui, sembra tutto più facile.

DYBALA 5.5

Partita dai due volti, deficitario in attacco ma bravissimo come terzino destro, quando De Sciglio non fa in tempo a tornare. Potrebbe essere lì il suo futuro. Se rinnova, vuol dire che è masochista. No mask.

MORATA 4

Non tiene una palla, non prende un fallo, con lui in campo Kalulu e Romagnoli sembrano Baresi e Maldini.

KULUSEVSKI S.V.

ARTHUR 6-

Compitino che serve a poco, visto il morire della partita.

BERNARDESCHI 4

Ti sei allenato tre anni insieme al più grande agonista della storia del calcio perché sei una mozzarella?

RABIOT S.V.

KEAN 5

Torna dalla settimana bianca e dimentica di togliere i moon boot, ogni volta che gli arriva la palla tra i piedi sembra un elefante in cristalleria.

Allegri 4: Non ha fatto tesoro dell’esperienza in tribuna: due squalifiche, due partite vinte segnando 4 gol in entrambe. È il caso di dire che la squadra “patisce” la sua presenza in panchina?

