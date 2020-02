PAGELLIBUS – Lione-Juventus 1-0 Il punto più basso?

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

Szczesny 6

Nel primo tempo fa il possibile, secondo tempo da spettatore. Incolpevole.

Danilo 1

Penoso. Sei lettere come le volte che ha passato il pallone in avanti da inizio stagione. Pragmatico.

de Ligt 6

L’unico a reggere la baracca, manca lui 3 minuti e puntualmente la difesa viene bucata.

Bonucci 1

Partita da 3, ma con l’intervista a bordo campo è riuscito ad abbassare il voto, risultando anche peggiore anche di Pjanic e Rabiot, che hanno fatto pena solo in campo.

Alex Sandro “16”

Come i tentativi di cross puntualmente sbagliati. Oppure 0 come le sovrapposizioni fatte in maniera decente. Fate voi…

Bentancur 5.5

L’unico all’altezza del centrocampo Juve, ma è il più giovane ed ha bisogno accanto a sè gente che lo porti per mano. Galvanizza lui il Lione con giocate difensive sbagliate.

Pjanic 4.5

Sembra uno dei tanti italiani in preda al panico per il coronavirus, non frequenta luoghi pubblici e si autoisola. Quarantena per lui.

Rabiot 9

Patriottico, il pubblico di casa lo fischia fin dall’inizio, lui per farsi perdonare regala una prestazione da sogno, sventa ogni potenziale azione d’attacco juventina.

Cuadrado 5

Visto che viviamo di soli cross, se Panita non fa neanche quelli…

Dybala 7

È lo spirito della Juventus quella vera, non quella vista stasera. Corre si danna e crea da solo quanto non è riuscito agli altri 10 per tutta la partita. La beffa è che gli negano un rigore abbastanza netto. Punto di riferimento per la Juve che verrà.

Ronaldo 6

Nel primo tempo con due Ronaldo si stava sul 2-0 dopo venti minuti; nel secondo è mancato anche lui, dato che ci hanno spiegato che Sarri lavora su 70 metri di campo.

Higuain 6

Per essere un ex giocatore da ormai 2 anni è ancora in discreta forma. Una buona sgambata in vista della partita del cuore.

Ramsey 6

Entra in maniera dignitosa, meritava più minuti, forse anche la titolarità.

Bernardeschi 8

Entra per blindare il risultato e da sicurezza a tutta la difesa francese.

BONUS TRACKS:

Rudi Garcia 7

Ha capito che per battere la Juve basta analizzare le partite giocate dalla Lazio contro di noi. Paganini non ripete, speriamo.

Juventibus.com 10

Al coraggio e alla sfrontatezza di chiedere di esprimere un voto allo scempio visto stasera. Sfacciati. 🙂

Sarri 8: Il suo Napoli tiene testa al Barça di Messi e strappa un pareggio importante in ottica ritorno

JUVENTIBUS LIVE