PAGELLIBUS – Lazio-Juventus 1-1, un’ottima Juve per soli 93 minuti e mezzo

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY N.G.

Altra partita da spettatore, altro goal raccolto in fondo alla rete…

DANILO 7

Gioca nella posizione del capitano e sembra lui anche quando si tratta di difendere. Ti accorgi che non è Chiello quando esce palla al piede e da il là all’azione.

BONUCCI 5

Partita ottima fino a 93:45, poi di punto in bianco decide di applicare il DPCM con Caicedo.

DEMIRAL 6

Quando è poco esuberante non è né meglio né peggio del Demiral per cui i tifosi vanno in delirio.

CUADRADO 7+5 : 2 = 6

Grande partita, ma alla fine sbaglia il raddoppio su Correa e combina il pasticcio insieme a Benta, Rabiot e Bonucci.

RABIOT 7

Prestazione davvero convincente del centrocampista transalpino, speriamo continui così.

BENTANCUR 7.5

Bravino questo Arthur più alto e più agile, gioca persino nella metà campo avversaria.

FRABOTTA 6

Timido davanti, con qualche sbavatura, ordinato dietro, dove sbroglia qualche situazione. Senza infamia e senza lode, De Sciglio mood.

KULUSEVSKI 7

Questo ragazzo è davvero forte, i suoi recuperi con uscita palla al piede sono qualcosa di poetico.

RONALDO 6.5

Partiamo sempre 1-0, ma quando non ci basta ci arrabbiamo noi come lui. Il palo un eccesso di bellezza che va riservato per tempi migliori.

MORATA 7

Questa volta non segna ma si sbatte su ogni pallone, qualità e quantità al servizio della squadra e di cr7 tanto che ad un certo punto Deschamps lo scambia per benzema e quasi lo convoca…

DYBALA 4

Entra passeggiando, gioca passeggiando, sbaglia lo sbagliabile e riesce persino a non controllare un pallone scolaresco a 15 secondo dalla fine regalando l’azione del gol alla Lazio. O si sveglia o l’unico rinnovo che può fare sarà quello di Netflix. FASTIDIOSO!

MCKENNIE 6.5

Fa l’intervento che ammazza la partita, poi arriva Dybala col defibrillatore e la rianima.

BERNARDESCHI – CRISTANTEMI

Ormai è una tassa, l’amuleto per gli avversari. Ridatemi “il Pado”!

BONUS TRACK DAZN 11

L’emittente capisce che la striscia di risultati positivi contro la Juventus rischia seriamente di interrompersi, quindi riesce nell’impresa di iettare prima Cristiano e poi Morata, che escono per lasciare posto a Dybala e Bernardeschi. Il resto è storia.

TIRIBOCCHI 10

La gufata negli ultimi minuti è una giocata che a Vercelli ancora ci sogniamo!

ALLEGRI 5.5

Il suo demone è sempre annidato nella Juventus, peccato ci abbandoni al 93esimo.

LAZIO 15

Come i secondi in cui sono stati veramente pericolosi e hanno concretizzato l’unico tiro in porta effettuato. FORTUNOSI!

Pirlo 5: Questa juve non può permettersi Bernardeschi e Dybala in campo contemporaneamente

JUVENTIBUS LIVE