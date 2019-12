PAGELLIBUS – Lazio-Juve 3-1 Stazione Termini, si scende!

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

Szczesny 8

Para anche le bestemmie. Non basta per evitare la sconfitta.

Cuadrado 5

Ha l’attenuante di non essere un terzino ma non sono giustificabili i passaggi orizzontali sbagliati che scatenano puntualmente le ripartenze degli avversari. La sua titolarità in questo momento è indice della poca efficienza nella sessione di mercato per quanto riguardano i terzini. Il nervosismo all’espulsione è la chiara fotografia che rispecchia il momento del funambolo colombiano ed un po’ tutti speravamo di vedere bonucci stampargli due schiaffi stra-meritati.

de Ligt “6:2”

L’olandese biondo ha ancora la testa al suo trofeo di miglior under 21 in Europa. Chiellini ci manchi.

Bonucci “6:2”

Non colpisce un pallone di testa in marcatura dal 1998. Chiellini ci manchi.

Alex Sandro 5.5

Rifiata dopo un inizio di stagione scoppiettante.

Bentancur 7

Si rompe il ragazzo, e si rompe il giocattolo. Finché è rimasto in campo la Juve domina e diverte. Incrociamo-le-dita-che-non-sia-nulla-di-grave.

Pjanic 5

Vedi Alex Sandro (mezzo voto in meno per una squalifica che oggi proprio non serviva.

Matuidi 6

Tanta corsa, tanta applicazione, come al solito. Lineare.

Bernardeschi 4

Vince il premio di giocatore più bestemmiato di questo inizio stagione, nel ruolo di trequartista è inutile come la trama nei film per adulti.

Dybala 4

L’egoismo di non porgere la palla regalatagli da Strakosha al meglio piazzato Ronaldo cancella il molto di buono fatto vedere per tutta la gara. Era una sliding-door e l’ha beccata sul naso.

Cristiano Ronaldo 6

Non è ancora lui, ma pensiamo e preghiamo possa essere lui.

Emre Can 2

Continua nella sua inutilità e pericolosità per questa Juve. Da quando è entrato, ci siamo affossati. E forse quindi aveva ragione Sarri…

Danilo 5

Prestazione da riserva. Entra nel tritacarne di un finale proibitivo.

Higuain SV

Semplice Verità.

BONUS TRACKS:

Khedira 7

Splendida la giocata con cui, dopo aver finto l’infortunio, si reintroduce in campo sotto il falso nome di Emre Can. Illusionista.

SARRI 5: Il sarrismo a Torino non funziona ormai è evidente. L’infortunio di Bentancur da solo non spiega quello che si è visto stasera e in tante altre partite di questa stagione. Che dio ce la mandi buona.

