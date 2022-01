PAGELLIBUS Juventus-Udinese 2-0, la rincorsa continua

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 6

Fa la parata giusta al momento giusto.

CUADRADO 6

Senza infamia e senza lode.

DE LIGT 6

Mura qualche palla insidiosa e conferma il suo problema con le mani, ma stavolta nell’area avversaria, che è comunque molto meglio!

RUGANI 6

Solidissima riserva, alla terza gara in 6 giorni tiene duro e non molla.

PELLEGRINI 4.5

Si fa prestare le Havaianas da Alex Sandro e per 45 minuti riesce ad emularne le gesta, peccato che Allegri lo tolga prima che trovi il guizzo per servire qualche avversario nella nostra area. Dimas dove sei?

BENTANCUR 6+

Qualche buona giocata e alcuni recuperi dove si è vista quella grinta e quel carattere di qualche anno fa. Forse c’è ancora un barlume di speranza.

ARTHUR 6=

Qualche errore di troppo perché tiene troppo palla. Ma c’è da capirlo, giocando accanto a Bentancur, ci pensa sempre 2 volte prima di passargli il pallone. Senza Locatelli, vale la metà. Rivedibile.

MCKENNIE 7

Corre come un dannato e piano piano sta prendendo sempre più il vizietto del gol. Abbiamo finalmente trovato un secondo centrocampista fisso da affiancare a Locatelli? Maghetto.

KULUSEVSKI 3.5

Reattivo quanto Mattarella e utile come un cd di Povia.

DYBALA 7

Segna, fa qualche buona giocata e alla fine si adegua al ritmo “blando” della partita. Nel gol decide di non indossare la classica “mask”, con la speranza che veda “l’amico” il prima possibile, soprattutto per il bene della Juve.

KEAN 3

Stoppa il pallone come un giocatore del Subbuteo, con il baffetto alla Dottor Strange evidentemente pensa di spostarsi in dimensioni parallele trovandosi davanti alla porta solo facendo cerchi in aria. Speriamo che uno di questi spostamenti lo riporti all’Everton. Disgrazia.

DE SCIGLIO 7

Sempre zitto, mai una polemica, mai un gesto fuori posto nonostante sia stato additato come l’anticalcio da chiunque negli ultimi anni…sta dimostrando coi fatti che, sì, non sarà Roberto Carlos, ma forse un posto da titolare, tutto sommato, quest’anno se lo meriterebbe pure.

MORATA 6

Fa solo meglio di Kean, quindi più di 6 non è che può pretendere…

BERNARDESCHI 5

La sua capacità di sbagliare sempre la scelta finale ha del masochisticamente incredibile. Scarta 2 giocatori, alza la testa, 2 giocatori aspettano il pallone in area e lui che fa? Abbassa la testa e si porta il pallone fuori. Perché??? Tafazzi.

RABIOT 5

Ha pochi minuti per cercare di mettere in discussione la partita, ma non ci riesce.

LOCATELLI 6.5

Entra e accende la Juve. Con lui si gioca a luce accesa sempre.

Allegri 6: Si porta a casa la vittoria numero 208, su 300 partite con la Juventus, dopo una serata passata a spronare una squadra a tratti poco in partita. A dimostrazione che la strada da fare è ancora tanta

JUVENTIBUS LIVE