PAGELLIBUS – Juventus-Spezia 3-0, Il Berna che non ti aspetti

SZCZESNY 7

L’arbitro concede il rigore per farci vedere l’immancabile risata del polacco.

DANILO 7

Governa la difesa da veterano, non soffre l’assenza dell’ultimo minuti di de Ligt e contribuisce in modo importante a terminare il match a porta inviolata. La sua vicinanza aiuta poi Alex Sandro a fargli sentir meno la saudade. Sempre più una certezza in una stagione che lo è sempre meno.

DEMIRAL 7.5

Non è Scirea, non è Thuram ma se gli si mettesse un de Ligt fisso di fianco diventerebbe il miglior Brio ed il miglior Morini…E poi nelle risse lo vorrei sempre con me. Cattivo ed efficace.

ALEX SANDRO 7.5

Gioca meglio da centrale che da terzino.

CHIESA 8

La cattiveria che ci mette nel buttarsi sulla ribattuta in occasione del gol è l’emblema di tutto quello che serve alla Juve per credere ancora nella corsa scudetto. Un diavolo in Chiesa.

RABIOT 6.5

Al 70′ corre in campo aperto con la sua “criniera” al vento. Quando il ritmo cala, si notano i suoi allunghi: Simba.

BENTANCUR 6

“Timido” in impostazione. Migliora nella ripresa “cucendo” il gioco con strappi e verticalizzazioni. Serve di più, può fare di più.

MCKENNIE 6

Si vede che è imballato, ma se c’è qualche guizzo nel primo tempo lo si deve al texano sorridente.

FRABOTTA 5.5

Gli vogliamo bene, ma pensare che nel giro di terzini sinistri e plusvalenze ci sia lui e non Spinazzola a vestire la maglia che fu di Cabrini e Zambrotta dà un poco di che pensare…

KULUSEVSKI 5

Non ci siamo litiga spesso con il pallone, il prossimo anno dovrà fare molto di più.

RONALDO 6.5

Ditegli quello che volete, ma alla fin fine: 1 goal ed 1 palo con 2-3 palloni giocabili.

MORATA 8

One shot, one kill. LETALE.

BERNARDESCHI 7.5

Se gioca così, abbiamo il diritto di credere a ogni cosa, forza ragazzi!

DI PARDO S.V.

Gli bastano sei minuti per raggiungere il numero di partite di Dybala in stagione…

RAMSEY S.V.

BONUS TRACK

BARRIERA DELLO SPEZIA 3

Farsi superare da CR7, con in più un giocatore sdraiato, macchia che può influire sul resto della stagione.

Pirlo 7.5: Reinventa Alex Sandro centrale perché gli serve qualcuno che abbia almeno idea di come si imposta, mette Bernardeschi e mentre tutti imprecano (me compresa), questi sfodera un assist e mezzo. O vede il futuro, o ha coraggio da vendere. ONLY THE BRAVE!

