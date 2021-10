PAGELLIBUS – Juventus-Roma 1-0, si risale, passettino dopo passettino

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 8

Si rammenta delle sue origini e passa dalla Patetica di Beethoven all’Eroica di Chopin.

DANILO 7

Ok Berna, ok De Sciglio, ma il Comandante ha la stessa sicurezza di Draghi quando parla di spread.

CHIELLINI 5

Quando deve usare i piedi, crea le azioni migliori per la Roma.

BONUCCI 6.5

Quasi quasi ci rimette le costole dopo una pallonata, ma mentre lo Stadium vede con gli occhi sbarrati, Rugani riscaldarsi, si riprende, lottando fino al 94′.

DE SCIGLIO 7

Attento, propositivo, insidioso per 60 minuti sulla fascia. Finisce stremato. SOLDATO RYAN!

CUADRADO 5

In leggera involuzione, sicuramente pesano i viaggi intercontinentali.

LOCATELLI 6.5

Fa il frangiflutti, correndo come un pazzo, dimostrando grande multidimensionalità.

BENTANCUR 7.5

Quando non deve tenere il pallone per più di 5 secondi, si dimostra un giocatore solido e di sostanza. Stantuffo.

BERNARDESCHI 7.5

Corre e lotta in mezzo al campo, accende la luce in attacco in contumacia Chiesa. Per poco non fa venire giù lo stadium con una rovesciata alla Parola (non cito il lucroso portoghese di Madeira). CURA ALLEGRI!

CHIESA 5.5

E’ un esterno, un grandissimo esterno. È un esterno eccelso. Basta con la zambrottite: Save Pendolino Chiesa!

KEAN 6

Politico, per il gol “rubato” a Bentancur, che vale comunque un’altra, preziosissima, vittoria.

KULUSEVSKI 5

Fare sempre la cosa sbagliata e al momento sbagliato è una dote rara: infatti lui non ha nemmeno questa dote, visto che stasera azzecca due passaggi solo per farti arrabbiare ancora di più con lui.

ARTHUR 6

In 10 minuti tocca più palloni di Ramsey negli ultimi 5 anni. Lasciamolo ritornare con calma e con Locatelli e il Bentancur di stasera potrebbe essere un buon centrocampo.

MORATA S.V.

ALEX SANDRO S.V.

Allegri 8: Invertendo le maglie dei due Federico ha mandato in confusione la Roma. Genio.

JUVENTIBUS LIVE