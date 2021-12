PAGELLIBUS – Juventus-Malmo 1-0, normale amministrazione con finale a sorpresa

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

PERIN 6

Attento sui pochi palloni che giravano nella sua zona.

DE WINTER 6

Una buona partita per un giocatore alla prima partita in champions. Nel complesso ha fatto vedere buone cose, con giocate interessanti sia in attacco che in difesa. Sicuramente poteva osare di più, ma per stasera va benissimo così.

BONUCCI 6

Come le volte in cui è stato chiamato in causa e i bottoni che ha messo al suo pupazzo di neve, mentre i compagni sprecavano l’impossibile davanti a Diawara

RUGANI 6

“Senza infamia e senza lode”

ALEX SANDRO 6

Di incoraggiamento, perché quando sul tuo lato ti trovi prima Bentancur e poi Rabiot come trequartisti esterni, l’unica soluzione è il rosario.

RABIOT 5

Sono due anni e mezzo che aspetto di vedere il vero Rabiot, nel frattempo ho la figurina Panini sul comodino. Controfigura.

ARTHUR 4.5

L’abilità fuori dal comune nel passare la palla sempre indietro-lateralmente non sono passate inosservate al ct della Seleção Brasileira de Rugby XV che a breve lo convocherà nonostante debba ancora migliorare nel drop e nei calci. Terza linea centro.

BENTANCUR 4.5

Che avesse i piedi a banana quando si tratta di produrre gioco, lo sapevamo, ma ormai non fa bene neanche più la fase di interdizione. Involuto.

DYBALA 5

Forse spossato, Allegri gli risparmia 45 minuti in vista di Venezia per un’indisposizione. Gara e sostituzione dimenticabili.

BERNARDESCHI 6.5

Ottimo assist, l’ennesimo. Diciamolo a bassa voce, perché ci sono stati ancora troppi errori, però adesso sembra quasi un calciatore decente. Attendiamo conferme. BRUNELLESCHI (PIÙ O MENO).

KEAN 6

Segna un goal da attaccante vero e ne sbaglia 2 da attaccante della Juve.

DE SCIGLIO S. V.

MORATA 5.5

Ci si aspetta sempre di più.

DA GRACA S. V

MIRETTI S. V.

CUADRADO S. V.

BONUS TRACK

OZDOEV 10 e lode

Magomed Mustafaevič Ozdoev (in russo: Магомед Мустафаевич Оздоев?; Groznyj, 5 novembre 1992) è un calciatore russo, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo e della nazionale russa.

Allegri 8: Come si dice horto muso in russo?