PAGELLIBUS – Juventus-Crotone 3-0, Air CR7 decolla sui resti del Crotone

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

BUFFON 9

Ha dato talmente tanti ordini che ho cominciato a fare tutte le cose che rimandavo da anni.

DANILO 7

Più che pensare di recuperare Chiellini-Bonucci, c’è da pensare come sostituirlo domenica e soprattutto con il Porto. Imprescindibile.

DE LIGT 7

Mi serve un voto buono per vincere al fantacalcio.

DEMIRAL 6

Stasera non serve azzoppare nessuno per cui il Turco (cit. Buffon) si diverte poco…Fa il suo e lo fa bene.

ALEX SANDRO 5.5

Assist a parte, la sua efficacia sulla fascia sinistra è paragonabile alle punizioni di Cristiano Ronaldo.

CHIESA 7

Il Peter Pan della fascia che nel momento più buio illumina le stelle.

RAMSEY 4

Fa quasi rimpiangere Bernardeschi, il voto rischia di essere prossimo allo zero. 2 punti in più per l’assist a CR7, e 2 in più perché – grazie a prestazioni come queste – convince Pirlo a dare minutaggio a ragazzi come Fagioli.

BENTANCUR 6

Non di certo per la partita, stasera sbaglia la maggior parte dei suoi passaggi, ma solo perché per nostra fortuna decide di farli tutti in avanti. Ha capito forse che a volte per vincerle con Ronaldo e Chiesa in avanti basta solo non fare cappellate.

MCKENNIE 7

Riportato al centro, dopo le deportazioni in fascia subite nelle ultime uscite, ritrova la voglia, la vivacità e il guizzo furbo del 3 a 0. Texas back.

KULUSEVSKI 6

Di incoraggiamento. Ogni volta che riceve il pallone si ha la sensazione di scartare uno dei cioccolatini di Forrest Gump: non si sa mai che gusto viene fuori. Imprevedibile per gli avversari e, soprattutto, per i compagni che non sanno dove trovarlo e dove farsi trovare da questo svedese spurio. Un frutto acerbo che merita di maturare con pazienza e cura. Si farà.

RONALDO 7.5

Quando serve, lui c’è. Punto.

MORATA 6

Serve come il pane per allungare le difese, rimettiamolo in forma, con lui Cuadrado ed Arthur è un altra squadra.

FAGIOLI 7

In 20 minuti porta a scuola Bentancur e gli insegna come si costruisce il gioco e soprattutto come si esce dal pressing senza aver prima dimenticato il pallone sui piedi di un attaccante. Il suo primo pallone toccato è il primo passaggio in verticale di tutto il centrocampo.

BERNARDESCHI 6.5

Sarà l’inizio della Quaresima, che ci avvicina al momento della Resurrezione, ma entra e non fa danni, anzi: a sprazzi dimostra perfino di ricordarsi chi era. REDIVIVO!

DI PARDO S.V.

FRABOTTA S.V.

BONUS TRACK

SUAREZ 8

Riesce a conquistare i titoli sui giornali pur essendo assente questa sera. Immarcescibile!

Pirlo 6.5: Inizio della Juve non proprio brillantissimo, poi la squadra inizia a girare ed arrivano anche i gol. Si doveva vincere e si è vinto, in parte si è anche stati convincenti. Ampia sufficienza per il mister, che a prescindere da tutto dimostra di aver coraggio. Forse non tutto è perduto.

