PAGELLIBUS – Verona-Juve 2-1 Il fondo non è lontano

Szczesny 5

Dà la stessa sicurezza di Buffon. Alla guida della Carrarese.

Cuadrado 2

Non è colpa tua non sei un terzino. Ma qualcuno ha mandato via cancelo visto che non serviva a niente.

de Ligt 6.5

Buona partita. Ad un certo punto pensi a chi te l ha fatto fare di venire alla Juve…poi pensi all ingaggio e non ci pensi più.

Bonucci 4

Come i goal che ci ha fatto prendere da inizio anno. Stasera prima buca la palla sul goal annullato, poi si trasforma in Superman e causa il rigore.

Alex Sandro 5

Senza riserve, da un mese buono ha terminato la stagione ad alti livelli.

Bentancur 6

Fa vedere quello che sa fare tutto in un’azione: si fa 70 metri in sovrapposizione e altrettanti per tornare in copertura. Imprescindibile nel centrocampo insieme al Duca, con intensità e continuità, che per ora mancano a Pjanic. Tacco insensato per il pareggio Hellas.

Pjanic “8”

Ecco finalmente le tanto sospirate verticalizzazioni del bosniaco , quelle che mandano in porta gli attaccanti . Che poi siano quelli avversari è solo un trascurabile dettaglio. Ecumenico.

Rabiot “0”

Come il parametro che ha convinto il buon Paratici a prendere un giocatore che non attacca, non difende, non contrasta e visto che ha il codino non si pettina neanche. In una parola inutile.

Douglas Costa 6

Finchè gioca al ritmo degli altri, non ha problemi, poi accelera nel finale del primo tempo, e passa tutta la ripresa a evitare lo stiramento, che inesorabile lo coglie a 20 minuti dalla fine. Giocatore da rottamare, sigh.

Higuain 4.5

Si accomoda in panchina e tace per 70 minuti accettando le gerarchie. poi si accorge che era in campo e si arrabbia ancora una volta per la sostituzione.

Ronaldo 8

Da solo porta in vantaggio la Juve, con una prodezza che gli altri giocatori avrebbero dovuto difendere con i denti. Questi denti li fa vedere Bentancur dopo il tacco che porta al pareggio, lui sorride ma che cazzo hai da ridere?

Dybala 5

Alti e bassi, gli stessi del periodo di Allegri. Che non c’è più.

Ramsey 5

Juric lo mette per annullare l’attacco della Juve, mossa azzeccata.

De Sciglio SV

Entra, tocca 3 palloni e li sbaglia tutti e 3. Con la testa ancora ai Campi Elisi, a questo giro si può salvare.

BONUS TRACKS:

Preparatori atletici 30.000

Lire (come quelle che darei al mio falegname). Con tre giorni di riposo in meno corriamo la metà della Lazio. Con tre giorni di riposo in più corriamo un terzo del Verona.

Emre Can 10

Avvistato davanti ai resti del muro di Berlino, se la gode pensando che sia ancora più solido della sua ex squadra.

Sarri 3: Come i mesi che aspettiamo con TANTA pazienza per poter vedere una squadra che riesca non dico a dominare,ma almeno ad avere un controllo della gara…ci ritroviamo a metà febbraio e ogni volta che affrontiamo una qualsiasi partita non sappiamo cosa ci aspetta…sembra che ogni domenica in campo scendano 11 giocatori che hanno appena iniziato ad allenarsi insieme…credo che i bonus siano finiti…

