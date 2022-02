PAGELLIBUS Juve-Verona 2-0, ed è subito Du & De

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 6.5

Sempre attento, sempre perfetto, come quando gli capita quando è psicofisicamente al top.

DANILO 7

Facile stasera osannare i vari acquisti di Gennaio ( facile e giustissimo eh…) ma quanto ci era mancato questo ragazzotto Brasiliano col cuore da Terzino Italiano vecchio stampo? Chiude, corre, si sbatte, scivola, si sporca, verticalizza. Nuovo vecchio acquisto!

DE LIGT 7

Il nostro Kaiser Franz comanda la difesa, ed è pronto a conquistare l’Africa e altri 2 continenti.

CHIELLINI 9

Mi fa troppo ridere vedere uno di 37 anni difendere con la sigaretta in bocca in partite come queste.

DE SCIGLIO 6.5

Sempre concentrato e presente sulla fascia. Oh, qualche mese fa non avrei scritto questo, bravo.

ZAKARIA 7

Un po’ impreciso in certi frangenti, ma la velocità di pensiero e i suoi movimenti danno una grossa mano alla fase offensiva della squadra. Con il gol che rappresenta la migliore “ciliegina” sulla torta.

ARTHUR 8

Dategli due mezze ali con piedi e voglia di correre, e avrete un regista difensivo di tutto rispetto. Rimasto a gennaio per caso, può essere il terzo e decisivo nuovo acquisto di questa Juve.

RABIOT 7 (4)

Meriterebbe 7, ma gli dò 4. Vederlo giocare come stasera è una gioia per gli occhi e un colpo al fegato. Fa davvero rabbia che uno con le sue doti tecniche e le sue capacità fisiche giochi 2 partite su 3 come se stesse al campetto dell’oratorio. Sono convinto che con un allenatore come conte o sarebbe esploso o sarebbe finito in tribuna. Altalena.

MORATA 9

Con Vlahovic abbiamo fatto due acquisti in uno. In questa posizione di mandzukiciana memoria, Alvaro fa il cazzo che gli pare. Senza le pressioni da numero 9, é libero di sfogare il suo talento. Se riesce a trovare continuità ed intesa in questo nuovo tridente, possiamo dire che il riscatto deve diventare un obbligo!

DYBALA 7

Assistenza per Vlahovic da stropicciarsi gli occhi, ma non è un tridentista.

VLAHOVIC 8

Il pubblico non aspettava altro che urlare il suo nome e lui, alla seconda occasione, non si è fatto attendere, dimostrando lungo i 90 minuti come si deve comportare l’Attaccante della Juve: letale sotto porta e pronto a tutto per i compagni. Bene così.

CUADRADO S.V

RUGANI S.V.

MCKENNIE 6.5

E’ di un dinamismo differente rispetto a ogni altro centrocampista della rosa.

KEAN 6

Sbaglia un gol, ma la preparazione al tiro è già meglio di quanto fatto vedere nei primi 5 mesi di stagione.

Allegri 6.5: In fare difensiva si balla sempre, oggi il Verona un gol lo poteva fare. È da registrare anche il trio d’attacco col gioco di sponde di Vlahovic che specie al secondo tempo poteva essere più incisivo. Comunque è un grande salto in avanti, piace molto l’approccio aggressivo della squadra e Vlahovic già dalla prima palla ché ha toccato ha fatto vedere un salto di qualità della squadra. Comunque è solo la prima partita, non montiamoci la testa!

