PAGELLIBUS – Juve-Udinese 3-1, GH-PD-CR, WOW!

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

Buffon 7

Raggiunge Del Piero come numero presenze con la maglia bianconera, respinge tutto quello che passa dalle sue parti. Incolpevole sul gol subito. Recordman.

Danilo 6

Sembra siano in due, uno tecnico, propositivo, intraprendente, l’altro svagato, distratto, arruffone. Il problema è che quando ha la palla si sa mai quale dei due prenda il sopravvento.

Demiral 8

Livello di attenzione altissimo , anticipi puliti e randellate per tutti come il Frank Begbie di Trainspotting al pub quando gli stanno per far cadere la birra.

Bonucci 8

Aldilà del gol che mi ha fatto al fantacalcio ha tenuto la difesa fino a quando è rimasto in campo. Poi infatti è uscito e abbiamo inziato a sbandare…Vedi gol di Pussetto.

De Sciglio 7

Anche oggi HA disputato un’ottima partita dopo la bella prestazione di coppa. Ha FATTO vedere ottime cose soprattutto in attacco, ed anche se ha ANCORA molto su cui lavorare, possiamo dire che il ragazzo è finalmente uscito dal TUNNEL della mediocrità.

Rabiot 6.5

Segni di vita da Parigi. Gioca fuori posizione, lui sinistro da mezzo destro, ci mette un po’ a capire come girarsi, ma riesce nella sua miglior partita in bianconero. Insistere.

Bentancur 8

Finalmente ha finito il processo di maturazione ora è pronto a guidare il centrocampo della juve da vertice basso, avrà meno piede rispetto a pjanic ma riesce a fare diga da solo e a ripartire col fraseggio, con lui in campo la mediana della juve non va mai in difficoltà. PUNTELLO!

Matuidi 7

Santo protettore di Ronaldo e Bentancur, capitano e perfino centrocampista di appoggio. Mix letale per chiunque.

Dybala 7.5

Gli manca il gol, avendone sporcato uno splendido con una spallata malandrina, e sfiorato un altro baciando la traversa, ma è l’unica pecca. Lo trovi ovunque, presente e volitivo. Se la squadra è corta e compatta può essere davvero un “tuttocampista”.

Higuain 9+

9 per la prestazione da paura. Il + per essere l unico ad aver fatto finire gli aggettivi (70′) ad Adani. Tonno insuperabile!

Cristiano Ronaldo 9.5

Mezzo punto in meno per il palo interno che in certe giornate dovrebbe spostarsi di propria sponte.

Bernardeschi “8-“

La miglior prestazione della stagione, semplicemente sedendosi in panchina; la appanna leggermente quando entra in campo.

de Ligt SV

Entra solo per subire un gol sciocco, ma di cui non ha colpa.

Douglas Costa “10+recupero”

Come i minuti giocati senza infortunarsi.

BONUS TRACKS:

Curva Sud 17

Per i cori dedicati a Mario Mandzukic.

Piccioni 4

Di numero…se l’erba del vicino è sempre la più verde quella dello Stadium deve avere i vermi più buoni. Più reattivi di Rabiot, purtroppo si trovano sempre nella zona del campo dove non c’è il pallone…da ammaestrarli…

SARRI 6.5: Ha l’intelligenza di capire che il momento è propizio per l’esperimento tridente. Nel secondo tempo, alcuni affanni difensivi fanno capire perchè la ritenga una soluzione su cui ancora bisogna lavorare. Ma il segnale è dato.

