PAGELLIBUS – Juve-Udinese 4-0 Basta un poco di Sarriball

Buffon 7

Gioca la millemillesima partita in bianconero portandosi i fruttini, mancava solo il divano a la gazosa.

Danilo 5.5

Anche in un contesto festivo come questa sera riesce a brillare per mediocrità. Quasi inconsapevolmente e involontariamente dalla sua parte l’Udinese fa timido capolino.

de Ligt 8

Non sbaglia nulla, non perde un contrasto, fai lui il Bonucci della difesa e rischia di fare il suo secondo gol in bianconero. ROCCIA!

Rugani 7

Fare la quarta scelta nella Juventus significa essere titolare in ogni altra squadra del mondo. Preciso, ordinato e puntuale!

Alex Sandro 6

Partita in stile Buffon. Non avendo sostituti, è il meglio che si potesse chiedere.

Bernardeschi “4”

In realtà non gioca male, ma il correttore del telefono ormai ha memorizzato il voto. Pregiudicato.

Bentancur 7.5

Il palo sta ancora tremando sulla sua gran botta provata dalla distanza. Partita magistrale dell’uruguagio che dirige il centrocampo con grande personalità e sostanza. Mezzo punto in più perché è riuscito a finire la partita senza essere ammonito. Garra (geometrica) charrua.

Rabiot 6

Come sempre da inizio stagione prestazione senza infamia e senza lode…se ci sei, batti un colpo!

Douglas Costa 7

Gioca col freno a mano tirato, gli si legge negli occhi che anche lui sa che ogni scatto potrebbe essere l’ultimo…eppure si nota. Sgusciante e importante difficilmente perde un pallone…esce dopo il gol per essere rimesso sotto vuoto…Sardina.

Dybala 10

Fa tutto lui. Se non fosse per il fatto che l’Udinese in tutta la partita faccia solo un tiro nello specchio, avrebbe anche fatto un paio di parate al posto di Buffon. Sontuoso!

Higuain “100”

Anche se a volte sembra che corra in ciabatte rimane sempre il più forte. 100 per le volte che mi so guardata il primo goal fatto insieme a Dybala.

Ramsey 6+

Entra bene e cerca qualche giocata. Test poco probate, ma mette altri minuti sulle gambe.

Cuadrado SV

Sgambata salutare in vista del Parma.

Pjaca 7

Voto per la costanza di crederci sempre dopo i tanti infortuni, bentornato allo Stadium Marko!

BONUS TRACKS:

Paratici 2

Come gli argentini che voleva sbolognare quest’estate.

Magazzinieri Juventus 2

Questo vizio di dare ai giocatori le scarpe di un numero superiore deve finire! Terzo gol stagionale annullato per un millimetro. Nuove assunzioni.

Luca Gotti 8

Alla richiesta dell’arbitro di giocare il recupero dice “No. Spengo la PlayStation prima che finisca, la rigioco quando sono più concentrato” #ESPERIENZA



Sarri 10: è la sua notte e lui dice che è di Dybala e Higuain. Poi parla del sesto Pallone d’Oro di Ronaldo e sembra tutto improvvisamente sia così perfetto…

JUVENTIBUS LIVE