PAGELLIBUS – Juve-Spal 4-0, la Juve si regala una rivincita immediata con l’Inter

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

BUFFON 6

Pirlo, per evitargli una squalifica, gli piazza davanti 3 ragazzini la cui età, sommata, non fanno la sua. Il vecio capisce l’antifona e al posto delle bestemmie elargisce “bravo” a destra e a manca. Vieni qua bello de nonno!

DRAGUSIN 6

Partenza timida ma alla lunga cerca di far capire a suon di spallate che potremmo avere un’alternativa al 19. L’eletto.

DE LIGT 8

Un voto in più per le maniche corte di chi viene da Asgard.

DEMIRAL 5

Presuntuoso e svogliato. Se vuole essere il futuro, che si guadagni il presente.

FRABOTTA 7.5

Il primo gol non si scorda mai. PAGA DA BERE, GIANLUCA PAGA DA BERE!

BERNARDESCHI 5.5

Dire “finalmente dal secondo tempo abbiamo giocato in 11” sarebbe facile ed anche un po’ irrispettoso. Certo è che lui ci mette tutta la volontà di questo mondo, ma non è mai pericoloso contro avversari di serie B.

FAGIOLI 7

Promette bene il ragazzino corsa, visione di gioco personalità e piedi educati che non guastano mai. Non vuole essere da meno dei suoi compagni, quindi si infortuna anche lui ed esce dal campo.

RABIOT 6.5

Brillante e molto mobile, complice anche la Spal che lo lascia libero. Si procura il rigore. Mezzo punto in meno per il taglio di capelli che meritava da solo l’ammonizione.

RAMSEY 4

Ormai quello di Pirlo è accanimento terapeutico. A tratti (molto lunghi) sembra una mummia. RAMSE…S!

KULUSEVSKI 8

Finalmente usa una parte del corpo inesplorata…il piede destro, e fa pure gol! ESPLORATORE!

MORATA 7

Come i punti al tallone; come ha fatto a farsi male?

ALEX SANDRO S.V.

E’ vivo e Frabotta insieme a noi.

CHIESA 9

Da buon gobbo, ruba il piacere del primo gol da professionista al povero Da Graca. Mentalità pazzesca.

MCKENNIE S.V.

Che è Senza Voglia, talmente poca che appena Pirlo lo desta dalla siesta per sostituire Fagioli, dimentica anche di cambiare gli scarpini scendendo in campo con le Jordan Mid 1.

DI PARDO 6

Ottimo telecronista. Ma non sfigura nemmeno come esterno.

DA GRACA 9

Per compassione: giochi con la prima squadra, sei allo stadium e possibilmente di ritorno a casa concludi la serata su Warzone: tutto bello, se non fosse per Chiesa che gli scippa un gol davanti la porta COSÌ NASCONO I CATTIVI NEI FILM!

BONUS TRACK

PINSOGLIO 10

Prima dell’inizio della partita motiva Chiesa, durante la partita, senza Buffon al suo fianco, sembra più mansueto del solito, si riprende sui gol. Conferma.

PEZZUTO 8

Fa più intercetti lui di Rabiot.

TOMOVIC 8

Gestisce quella palla da circense…palla c’è…palla non c’è! No, non c’è! Sembra come in quel gioco delle 3 palle sulla riviera romagnola.

Pirlo 8: Diciamolo, è un signore, siccome gioca con una squadra di serie B, decide di giocare con metà giocatori da serie A e l’altra metà da serie C. 4 a 0 facendo riposare i pezzi da 90 e dando minuti a chi doveva ritrovare il ritmo. Maestro (delle elementari).

