PAGELLIBUS – Juve-Samp 2-0 La Juve e Ronaldo fanno 31, e finalmente sono 9!

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 7

La Samp gioca per 90 minuti, e lui entra in mood Reggio Emilia.

DANILO 6

La capocciata di Ramirez lo butta fuori prima che faccia danni.

DE LIGT 11

Figlio di Odino.

BONUCCI 7

Quindici conclusioni della Samp e lui non c’era mai: per evitare rigori e autogol, geniale!

ALEX SANDRO 10

Gli juventini si lamentano, ma anche Sarri lo ha ammesso: è più forte anche del miglior Ghoulam. Nonostante tutto e che debba giocarle tutte.

MATUIDI 6

E’ come la palla pazza che strumpalazza: va di qua e di la completamente a caso. Nel suo vagabondare ruba la palla per il secondo gol. Torna a casa con lo scudetto e la caviglia di Tonelli . Imprevedibile.

PJANIC 7

Se fosse stato sempre quello di questa sera, sarebbe un grosso rammarico vederlo andar via. Magari prima della fine di questa stagione ci fornisse altri motivi di rimpianto!

RABIOT 7

Nel momento peggiore della stagione bianconera, riempito di botte dalla critiche dei tifosi, emerge dal ring e trionfa vincitore. ADRIANOOOO!

CUADRADO 5.5

Buca che è una meraviglia, ma si è offeso per gli eventi che l’hanno costretto a tornare tra i difensori. Che il buon Dios ce lo conservi, visto che con il Lione di questo passo arriveremo in 12…

DYBALA SV

Non è la sua sera e non gli possiamo dare un voto, facendo VOTO di poterglielo dare con il Lione.

RONALDO 6

Sarebbe 8 per la motivazione che ci ha messo dal primo minuto, ha fatto un bel gol che ci ha fatto andare all’intervallo tranquilli ed è stato uno dei pochi che ad inizio secondo tempo non si è imbarcato. 2 voti in meno per il rigore sbagliato… Magari lo tiene caldo per la Champions! Grande campionato, gran parte dello scudo è merito suo!

HIGUAIN 5

Come i chili in più che ha.

BENTANCUR SV

Uno dei protagonisti della stagione si prende i suoi scampoli di gloria nella gara decisiva.

RUGANI 6

Solo perchè, dopo tanto, ho capito come ha fatto a finire un campionato all’Empoli senza prendere neanche un’ammonizione. È difficile farsi ammonire se marchi gli avversari a un metro. DISTANZA DI SICUREZZA!

BERNARDESCHI 9

Come gli scudetti consecutivi che arrivano grazie al suo gol che mette al sicuro il risultato in una partita complicata… Per il resto solita prestazione di uno che è entrato in un lock down perenne senza bisogno di un decreto di Giuseppe Conte.

BONUS TRACKS

MEDICO DELLA JUVE: 10 (DI STIMA E SPERANZA)

Se riesci a mettere in piedi Paulino per la champions: già è dura, senza lui siamo proprio alla disperazione.

JUVENTUS 9

Ogni stagione sembra che lo scudetto ci faccia schifo, ma i cartonati campioni d’agosto sembra che ci diano una spinta in più. Immensi.

INTER 10

Saranno comunque e sempre i primi ad averlo vinto il 26 di luglio.

QUAGLIARELLA 9

I primi tre furono anche i suoi, partecipa alla festa anche del nono con la sua mira “benevola” che non ci complica le cose.

Sarri 9: alla carriera. è partito dai dilettanti e a 60 anni arriva alla Juve che gli chiede prima di tutto di vincere e lui compie la missione, al netto del bel gioco, della felpa e delle sigarette.

