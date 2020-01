PAGELLIBUS – Juve-Parma 2-1 Antò, prova a prendermi!

Szczesny 6

Sulla crapata di Cornelius non può niente, sul resto si fa trovare sempre pronto.

Cuadrado 5.5

Incisivo come un dente molare, sulla fascia è più spaesato di Pablo Escobar sui tetti di Medellín durante la sua ultima fuga. Speriamo che Gesù nostro Signore riesca a dargli una mano a trovare il bandolo della matassa. Nel frattempo Bamba Charrua.

de Ligt 8

Sembra Barzagli, ma giovane e biondo. Niente male per il bidone dell’ultimo calciomercato estivo.

Bonucci 5.5

Oggi la barca la regge il ragazzotto biondo. Stranamente impreciso in fase difensiva e appoggio. Bene in impostazione. Una giornata di riposo che ci sta dopo tante prestazioni perfette.

Alex Sandro 6

E che gli vuoi dire? e dai dai, doveva pagare dazio. Non può esistere solo lui.

Rabiot 6

Alterna buone cose ad errori inspiegabili. Il voto è la media fra le prestazioni di Dr Adrien e Mr Rabiot.

Pjanic 4.5

Poco brillante fisicamente, si vede che i carichi di preparazione in vista dei prossimi mondiali di nascondino gli rendono le gambe pesanti.

Matuidi 4

Il grande ed irreprensibile Matuidi, non sapevo facesse anche il calciatore.

Ramsey 5.5

Corre, tanto, ma quando deve fare l’ultimo passaggio la sbaglia sempre. In certe movenze ricorda Bernadeschi (semicit.) e quindi partono in automatico le bestemmie. Confusionario.

Dybala 10

Come le madonne tirate giù insieme a Gigi per essere stato sostituito per l’ennesima volta a 10 minuti dalla fine.

Ronaldo 10

A lui e alla sua clinica per il trapianto dei capelli. Miracoloso.

Danilo 6.5

Attaccano solo dalla sua parte. Lui non se ne accorge e sfodera una solida prestazione.

Higuain “8”

Per la pazienza che ha nel non trascinare Ronaldo a terra per il codino tutte le volte che non gli passa la palla.

Douglas Costa “SS”

Senza strappi. Ancora. Oh, finchè dura…

BONUS TRACKS:

Spettatori Allianz Stadium 5

A volte sembrano i figuranti della Dacia Arena.

Bergomi SV

Occupato in sala VAR durante Lecce-Inter, questa sera non ha potuto punzecchiare come il suo solito. Scrittore.

Darmian 7

Spauracchio delle ultime 6 sessioni di calciomercato, convince invece i tifosi segnando al debutto con la Juve su assist di CR7.



Sarri SV: cambiare fisionomia, gioco, atteggiamento e mentalità a una squadra che da 7 anni praticamente gioca sempre al risparmio non è impresa da poco e soprattutto non facile in pochi mesi. Ci vuole più fiducia da tutto l’ambiente…Speranza!

