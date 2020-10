PAGELLIBUS – Juve-Napoli 3-0, Gara a senso unico, il Napoli non scende in campo

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 10

Tiene la porta inviolata nonostante un attacco avversario capace di segnare 8 gol nelle prime due partite di campionato, senza neanche sporcarsi la maglia…saracinesca!

CUADRADO 4

Riproporlo a sinistra è diabolico.

RUGANI 6

Partita che sa di Addio. Sopratutto dal giro di campo finale con le “Rennes”.

DE SCIGLIO 9

Nella sua ultima partita con la Juve da il meglio di sé. Mai vista una prestazione del genere. RIMPIANTO!

FRABOTTA 9

Riesce finalmente a scalzare De Sciglio.

KHEDIRA 7.5

E chi lo avrebbe mai detto che in porta è un fenomeno?

ARTHUR 7

Chi non capisce di calcio, pensa a Sensi e Barella.

RABIOT 8

Assenza del francese è stata determinante sul risultato quasi quanto quella del Napoli.

BERNARDESCHI 10

Sempre decisivo, per la prima volta passa quando deve passare e tira quando deve tirare, una valanga sulla fascia destra. Voto 10, come l’ora in cui, spenta la playstation è andato a letto. Professionista.

DOUGLAS COSTA 10

Arriva in forma perfetta nel momento clou della stagione, quello delle visite mediche per il trasferimento.

RONALDO 8

Segna anche quando non gioca…3 pappine e tutti a casa.

BONUS TRACKS

ANDREA AGNELLI 10

Mantiene l’appuntamento serale nonostante la buca dell’ospite all’ultimo momento.

PARATICI 10

Mentre tutti seguivano le vicende napoletane trattenendo il respiro, lui da dietro le quinte si liberava (per qualche mese) delle zavorre e prendeva Chiesa. Blockbuster!

SSC NAPOLI 10

Chapeau, rispetta le norme antiCovid giocando una partita in modalità SmartWorking.

J.K. ROWLING 10

Il mantello dell’invisibilità dei giocatori partenopei funziona alla meraviglia!

ASL NAPOLI 10

Un tempo c’era la BBC che era deputata a bloccare le iniziative avversarie, adesso questo nuovo tridente difensivo addirittura blocca ogni (ri)partenza sul nascere. Bunker ASL.

LUCA STEFANINI 10

Non è andato su Sky assieme ad Agnelli tanto per il protocollo, quanto per mostrare la felicità di essersi liberato di diversi rottami.

PICCIONI DELLO STADIUM 8.5

Questa sera sono stati loro i veri padroni del campo, riuscendo con la nuova manovra a “beccata” a sopraffare un Napoli ben nascosto in campo. Da rivedere però il movimento, perché durante la beccata si mostra troppo il culo all’avversario, come Bonucci quando viene puntato dall’attaccante.

OLYMPIQUE LYONNAIS (JUNINHO, AULAS, GARCIA) 8

Nonostante il dramma sportivo ed umano a livello nazionale, riescono a risollevare il morale dell’intera tifoseria bianconera ingaggiando De Sciglio. Prodigiosi!

LUCA FAUSTO MOMBLANO 8

Molto determinato e chiaro dopo la partita nel chiarire al meglio la situazione di fronte alle telecamere. Ah ma era Stefanini?!

SANDRO PICCININI 1

il vero number one! Stizzito per la partita non giocata perché DeLaurentiis non rispetta un protocollo discusso per mesi, punge Agnelli chiedendo se gli piace vincere a tavolino come fosse colpa di Agnelli e invoca la necessità di regole chiare, dicesi protocollo, perché le partite possano essere giocate sempre. ‘CCEZZIONALE!

AURELIO DE LAURENTIIS S.V

Peseranno sul portafoglio i soldi del mancato incasso e dei diritti TV. Addio alle ostriche (o erano semplicemente cozze?)

Pirlo 11: Voglio vedere 11 Khedira oggi, la squadra esegue alla perfezione.

JUVENTIBUS LIVE