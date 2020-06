PAGELLIBUS – Juve-Napoli 0-0 (2-4 d.c.r.) Si salva solo l’eternità di Gigi Buffon

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

BUFFON 4

Davvero imperdonabile la prodezza su Maksimovic che allunga l’agonia dei tifosi bianconeri.

CUADRADO 5.5

Per fare quel che ha fatto (o gli è stato chiesto di fare) andava bene pure De Sciglio. O Isla.

DE LIGT 6

Annulla Mertens, o si annullano a vicenda.

BONUCCI 5

Non imposta, a chi dare la colpa?

ALEX SANDRO 6

L’emozione più forte, tenersi il ginocchio malconcio.

PJANIC -2

Come la profondità media in metri dei suoi passaggi, corti e indietro o al più laterali per tutta la partita.

BENTANCUR 5.5

Sempre più affiatato. Infatti, decide di assecondare i compagni, e gioca male pure lui.

MATUIDI 6

Senza infamia e senza lode. Ma stavolta per davvero.

DOUGLAS COSTA 5.5

Delusione Cocente!

DYBALA 4.5

DANILO 6

Perchè puoi pure sbagliare il rigore se entri con quell’atteggiamento.

BERNARDESCHI 3

Come i palloni che gioca. Notevole al 91’ quando resta ammaliato dalla computer grafica della Rai sugli spalti e regala un calcio d’angolo che avrebbe potuto permettere ai suoi tifosi di evitare gli ignobili rigori. Bello e impossibile ( che giochi ancora nella Juve).

RAMSEY 5.5

Fisicamente con le gomme a terra e con qualche kg in più. Però tira un buon rigore.

BONUS TRACKS:

STADIO OLIMPICO 10

Voto alla scenografia dei tifosi, di entrambi le squadre…mai vista una scenografia con così tanti colori!

KHEDIRA 9

Riesce nel impresa di farsi male senza giocare. Un fenomeno.

Sarri 9: Finalmente è riuscito a far vincere qualcosa al suo napoli!

