PAGELLIBUS – Milan-Juve 4-2 Rabiot-CR7 e dopo il nulla cosmico

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 4

Un portiere di serie a non dovrebbe prendere gol sul proprio palo.

CUADRADO 8

Con Bentancur, a livello di prestazione, è l’anima della Juve senz’anima. Theo sembrava un orsacchiotto fin che lui ha resistito in campo. Per non parlare di Paquetà…

RUGANI 2

Non conosco persona più abile nel mondo! Essere nella rosa della Juventus quando sei un giocatore da terza categoria. Riesce a trasformare le sue imbarazzanti lacune in più di 2 milioni a stagione.

BONUCCI 4

Senza de Ligt è un pulcino bagnato.

DANILO 4

Come i passaggi giusti che ha fatto stasera. #fallouncross

PJANIC 5

Prova ad uscire palla al piede dalla difesa, ma è più lento della Ferrari nei rettilinei. È vero, la sua “ala mobile” (Berna) non lo aiuta. OMEN NOMEN.

BENTANCUR 6.5

L’unico che si salva assieme a Rabiot, che pero’ scompare dopo il gol. Lui invece combatte e cerca di metter ordine fino alla fine. Mentalità da trasferire al resto della squadra.

RABIOT 7

Sta crescendo di partita in partita, peccato che i suoi sciagurati compagni in difesa rovinano la partita del suo primo gol capolavoro con la nostra maglia.

BERNARDESCHI 5

Bravo ragazzo, ora fa bene anche i copiati alla lavagna. Solo che i compagni, quando hanno voglia, sono già ai temi di maturità.

HIGUAIN 7.80

Come il costo del Big Mac Menu. Fuori forma ma sicuramente il primo al forno al mattino. Non entra mai nel vivo dell’azione e la sua presenza eguaglia quella di un Bernardeschi qualsiasi. Al cambio si incazza quando scopre che nella borraccia c’è acqua e non Coca cola.

ALEX SANDRO 2

Entrare in campo peggio era difficile, forse l’impresa è riuscita solo a Danilo qualche giornata fa.

RAMSEY 5

E’ entrato?

DOUGLAS COSTA 6

Quando le partite vanno a finire così, viene in mente Foquinha.

MATUIDI S.V

MURATORE S.V

BONUS TRACKS:

DE LIGT 10

Ti accorgi dei fenomeni veri quando non ce li hai, e senza di lui hai 1 gol preso a Lione e 4 a Milano. Augurandosi che nessuno di questi sia decisivo, soprattutto il primo.

LECCE 7

Come i punti di vantaggio per cui, nonostante la serata nefasta, avremmo messo la firma per averli ancora a fine giornata.

Sarri 5: Il suo calcio mondiale dei primi 60 minuti sembra molto quello del Brasile del 1982.

