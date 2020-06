PAGELLIBUS – Juve-Lecce 4-0 Toh chi si rivedono, Goleada e Higuain

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY “6-“

Si è perso sul 37 verticale. Enigmistica annoiata.

CUADRADO 6

Polivalente. Per lui è una partita del cuore, e gioca nel primo tempo per la sua ex squadra. Nella ripresa, riveste la casacca Juventina e fa il minimo necessario.

DE LIGT 7

A furia di aspettarlo e dargli tempo, è arrivato a giocare a centrocampo. Difende, recupera, imposta, salta, tira, segna. Aspettiamolo ancora!

BONUCCI 6.5

Oggi arrivano pochi problemi in difesa e gestisce bene il possesso, tiene bene Babacar pur soffrendo notoriamente i giocatori fisici. BUROCRATE!

MATUIDI 7

L’unico terzino ad aver messo un buon cross in tutta la stagione.

PJANIC 6

Anche quando la juve domina riesce a non essere incisivo, tocca tanti palloni ma non aggiunge mai brio alla manovra. NÈ CARNE NÈ PESCE!

BENTANCUR 7.5

Dal suo pressing ostinato (unica nota lieta della prima frazione) scaturisce l’espulsione del leccese Lucioni: si rivelerà episodio decisivo perché gli uomini di Liverani non potranno reggere l’urto con l’uomo in meno. Rimedia la solita ammonizione, questa volta più gratuita del solito. Esce toccandosi una coscia, tratteniamo il fiato!

RABIOT “10”

Come i bianconeri in campo quando c’è lui.

BERNARDESCHI “10”

Unico giocatore nella storia a sbagliare un gol a porta vuota sia all’andata che al ritorno con la stessa squadra. Leggendario.

DYBALA 8

DOUGLAS COSTA 7.5

Difficile da fermare come sgarbi in Parlamento, i difensori del Lecce non possono portarlo via di peso e pagano dazio.

RAMSEY 7

È un giocatore di pallone anche lui.

HIGUAIN 7

Ogni fantallenatore lo ha schierato scommettendo sul gol semi inutile da subentrato. E lui non delude.

MURATORE 6.5

Entra , corre e mena. Nomen omen.

BONUS TRACKS:

LUKAKU 99

Ah no sfortunatamente è rimasto Dybala. Che sfiga.

NEDVED 5

Sbaglia un gol a 2 metri dalla porta. Ah, no, è Bernardeschi (capita, Berna, forza!!!!)

BUFFON 7

Partita senza molto impegno per il numero 77 bianconero, viene chiamato in causa solo per qualche rinvio dal fondo. Ah, ma giocava Szczesny?

Sarri 8: Finalmente ha capito che ” l’uomo col motorino” deve entrare nel secondo tempo…

