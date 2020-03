PAGELLIBUS – Juve-Inter 2-0 Super Juve nel silenzio

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 7

Classica gara del portiere di livello, impegnato solo una volta, ma concentrato, sfodera un grande intervento su Brozovic.

CUADRADO 7.5

Se la Juve gira bene è anche e soprattutto per il buon Juan, che torna ai livelli a cui ci aveva viziato a lungo. Non sbaglia un controllo, non sbaglia un passaggio. Quando si invola è una vera spina nel fianco della fascia. La freccia nera di Sarri in questo stato è grasso che cola, soprattutto per il momento delicato della stagione. Frizzante.

de LIGT 8

Il bullismo esiste e lui lo pratica su Lukaku.

BONUCCI 8

Si prende cura del piccolo Romelu con dedizione, lo tiene lontano da tutte le situazioni pericolose e non lascia che possa farsi male colpendo la palla con la testolina. “Romeluccio, basta giocare in cortile, torna in casa e vai a nanna!” Chioccia.

ALEX SANDRO 7

Forse la miglior partita della stagione e infatti si fa male.

RAMSEY 6.5

Battute a parte, in attesa delle prestazioni, sono due i gol consecutivi. E non è poco.

BENTANCUR 8

Pulisce ogni palla che tocca con una sicurezza incredibile. Avviate le pratiche per il passaporto filippino. DONNA DELLE PULIZIE!

MATUIDI 6.5

Corre, recupera palloni, si inserisce spesso e mette in mezzo il pallone per l’1-0 di Ramsey. Se avesse i piedi non dico di Pirlo ma anche di un Bentancur qualunque sarebbe tra i top 3 cc del mondo. Fenomeno mancato.

DOUGLAS COSTA 5.5

Doughy torna da titolare ma non incide. Domani si saprà se sarà a disposizione per il Lione. Non è uscito claudicante, ma non si sa mai.

HIGUAIN 6

RONALDO 6

Non è la sua serata, la mira è sballata e le scelte, sempre un po’ egoistiche, non sono felici, ma risponde presente con l’applicazione e la grinta del duello col ruvido Skriniar.

DYBALA SV

Non è possibile dare un voto alla sua partita, non basterebbero i numeri.

DE SCIGLIO NP

Non pervenuto,con o senza tifosi non fa differenza,abbiamo capito che il problema non sono loro.

Coerente.

BONUS TRACKS:

SKRINIAR 8

Calcia più volte lui Ronaldo che Lautaro in porta! (l’ho rubata da un giornalista inglese…).

PJANIC E RABIOT 9

Mancano loro, e incredibilmente la Juve prende velocità, verticalizza, pressa. Grazie.

MAROTTA 8

Ha già chiesto di rigiocarla a porte aperte.

Sarri 7: Stavolta azzecca formazione e cambi (tranne de Sciglio, obbligato). Se giochiamo così col Lione forse passiamo pure il turno!

JUVENTIBUS LIVE