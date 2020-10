PAGELLIBUS – Juventus-Verona 1-1, Kulu, le traverse e la pareggite

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY S.V

Qualche uscita un po’ pericolosa ma per il resto non fa alcuna parata. Come spesso capita ultimamente però si ritrova a raccogliere un pallone alle sue spalle.

DANILO 7

Dietro è un punto di riferimento di questa Juve di Pirlo. Difende, contrasta alla grande e si propone. Chi l’avrebbe mai detto? Avanti così!

BONUCCI 4

Soffre Kalinic, non Lewandoski, ogni volta che viene puntato si gira e si lascia saltare come un birillo. Ogni volta che difende la nostra reazione è quella di Zampa “NUN TE VOJO PIÙ VEDÈ!”

DEMIRAL 7

Arriva su ogni palla alta e dà sicurezza, tranne quando lo vedi entrare da dietro in scivolata perché ha scambiato l’avversario per una bella figliola.

CUADRADO 6.5

Spina nel fianco del lato destro scaligero, non timbra la gara perché il suo missile terra-aria si stampa sul montante, che finisce di tremare alle 23.59 (dalle 00.00 è caldamente raccomandato di non tremare). Sarebbe stato assist di Bernardeschi, il destino non era proprio dalla sua parte.

RABIOT 6.5

E’ arrivato da Parigi con un anno di ritardo. Pecca in costruzione, ma recupera e strappa con puntualità e veemenza.

ARTHUR 6.5

Sembra la giostra che gira su se stessa dove salgono i bimbi. Fa sempre la solita cosa, ma piace a tutti. Non perde mai la palla e raramente sbaglia un appoggio. Se prossimamente iniziasse a trovare qualche filtrante in verticale…

BERNARDESCHI 10

Corona la sua serata di addio al calcio con un grande assist.

RAMSEY 5

Il buon chef, abbacchiato per il DPCM vaga per il campo frustrato e frustrante. Cassaintegrato.

DYBALA 6 (politico)

Nonostante la partita “organica” per buona parte del primo tempo solo Bernardeschi è stato peggiore di lui. Migliora nel secondo tempo ma non basta. Da rivedere con più minuti nelle gambe.

MORATA 10

Migliore in campo, però tajate le unghie che sò 4 punti che ce fai perde per loro in fuorigioco…LUPO MANNARO!

KULUSEVSKI 7.5

Grandissimo giocatore. Fisico, tecnico, lucido. Ne giocherà tante da titolare.

FRABOTTA S.V.

Entra per avvicinare il record di presenze di De Sciglio in 4 anni di Juve, non che ci voglia molto.

VRIONI S.V.

Sfortunato, un paio di mesi fa avrebbe potuto debuttare in prima squadra direttamente in Champions.

BONUS TRACK

RONALDO 9

Come i secondi in cui spero torni, ci manchi!

PHARRELL WILLIAMS 10

Per le righe del VAR “creative”.

ANDREA AGNELLI S.F. (Senza Finanze)

Ho capito la crisi messa in atto dal covid, ma non ha più nemmeno due spicci per pagare gli arbitri? Tirchio!

DAVIDE FARAONI 20

Come i secondi che impiega a battere una rimessa laterale. Guinness World record.

Pirlo 6: Migliore partita del mister da quando è in panchina: oggi ha addirittura parlato.

