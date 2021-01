PAGELLIBUS – Juve-Bologna 2-0, a piccoli passi verso la lotta scudetto

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 8

Quasi inoperoso, perfetto con i piedi. Siccome sembrava troppo tranquilla la giornata Cuadrado decide di metterlo alla prova costringendolo a scendere qualche santo dal calendario Buffonesco.

CUADRADO “2”

Come si fa a sbagliare un goal così, a tu per tu con Szczęsny…

BONUCCI 6.5

Partita senza sbavature, attento come non lo si vedeva da un po’. Sarà la vicinanza di Chiellini a tranquillizzarlo.

CHIELLINI 7

4 partite consecutive non le faceva da quando aveva 23 anni…Highlander!

DANILO 7

Concentrato non si lascia sorprendere in fase difensiva. Saltuarie sortite offensive, oggi non ce n’era bisogno.

BERNARDESCHI “8”

Con la partita di oggi ormai è chiaro che lo fa apposta, da attore consumato oggi esagera con una prova da Oscar; Un cucchiaio che ancora deve scendere, un tap-in difficilissimo da sbagliare, tanti piccoli passaggi, movimenti e scelte sbagliate che ne impreziosiscono la recita. TEATRO DELL’ASSURDO!

BENTANCUR 6.5

Pronti-via e Soriano lo azzoppa e rischiamo di vedere Rabiot “titolare”, entra in campo dolorante e si ricorda di cosa faceva 2 anni fa, quando al suo fianco aveva Pjanic, corre, ripiega, legna, dona anche qualche geometria. Redivivo.

ARTHUR 6.5

Mezzo voto in meno perché mi ha infastidito quando si è accorto che avevo i capelli fuori posto e mi è venuto a sistemare.

MCKENNIE 8

Passa da: “Sto sconosciuto ci ha tolto il sogno Suarez” a “menomale che abbiamo preso Wes e non Suarez!” PISTOLERO!

KULUSEVSKI 6+

Nelle azioni che lo vedono protagonista emerge tutta la sua forza ma anche la sua inesperienza. Si muove bene tra le linee ed è pericoloso, ma gli manca il guizzo finale per concludere il tutto con un gol. Nella ripresa cala fino alla sostituzione.

RONALDO 5

Aleggia su di lui la presenza di Scamacca e per far capire che l’acquisto dell’attaccante del Genoa sarebbe inutile, sfodera una prestazione degna del rivale. Ridiamo e scherziamo ma il giocatore più forte del Mondo ce l’abbiamo noi.

RABIOT 6

Entra bene, e forse questo deve essere il suo destino. Entrare a gara quasi sicura e fare il minimo indispensabile. Prima di essere ceduto.

RAMSEY 5

Si scarta da solo, ora oltre all’impegno manca anche l’equilibrio.

MORATA 6.5

Miglior attore non protagonista. Entra, sfiora il gol e dal calcio d’angolo nasce il 2 a 0. Vamos.

DEMIRAL S.V.

Partita che resterà indelebile nella sua memoria. 120 secondi di grande solidità.

dE LIGT “10”

De Ligt is back, this is the most important.

BONUS TRACK

IL POLACCO 9

Il Portiere è di gran lunga il migliore in Campo…quello del Bologna.

ORIALI 7

Nonostante gli impegni con i Pooh entra in campo più di Eriksen ma alla sua età non riesce più a incidere…o no? Nel parapiglia Barella risparmia l’espulsione.

ROBERTO MANCINI 10

L’unico di 4 allenatori che riesce a ricavare da Bernardeschi prestazioni di ottimo livello. Ineguagliabile.

SACCHI 6.5

Riuscire ad arbitrare una partita senza essersi portato il fischietto non è facile.

DAZN 25

Come le volte in cui l’audio scompare per poi riapparire. Sarà stata l’esultanza di McKennie?

Pirlo 9: Annusa il pericolo e ha la bravura di dare il segnale alla squadra: fuori Bernardeschi, dentro Morata. I bianconeri riprendono in mano la partita e fanno il 2-0. Il MAESTRO sta imparando in fretta.

