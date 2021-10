PAGELLIBUS – Inter-Juventus, un punto buono per il mood

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 6

Nell’unico tiro, non ha colpe.

DANILO 5.5

Ne carne, ne pesce.

CHIELLINI 8

Come sa tirar giù gli avversari lo sa fare solo lui. The Wall.

BONUCCI “8”

Riesce a non far leggere il pizzino stropicciato a Dzeko che cerca di copiare il compito. Chissà che c’era scritto? “La pareggiamo nel recupero?”.

ALEX SANDRO 5+

Assente in fase offensiva e impreciso dietro. Si prende il rigore , ma l’azione dove va sulla fascia per crossare e poi goffamente si porta la palla fuori riassume tutta la partita.

CUADRADO 5.5

Rischia poco, ma crea poco. Se ti Chiami Cuadrado, è poco.

LOCATELLI 6-

Nel nulla cosmico del centrocampo bianconero è l’unico che osa più del semplice appoggio laterale a due metri , confezionando addirittura una verticalizzazione -assist al bacio che uno spento ( da due mesi ) morata spreca. Imprescindibile.

MCKENNIE 5.5

Finalmente ho capito a cosa serve la striscia di capelli bionda: è un utile espediente per Allegri per non confonderlo con Cuadrado anche a grandi distanze.

BERNARDESCHI 2

E’ riuscito a farci prendere il gol senza essere presente in campo. Telepatico.

MORATA 5.5

Cerca in tutti modi di difendere palla per ripartire, ma la difesa dell’inter e lo scarso sostegno dei nostri centrocampisti non lo aiutano di certo.

KULUSEVSKI 4

Riuscire a fallire tutte le occasioni concessegli con certosina costanza non è da tutti, nonostante qualche incidente di percorso come quello di San Pietroburgo certamente dovuti alla giovane età. Gli esperti affermano che abbia i numeri del campione. Ma omettono di quale sport.

CHIESA 6

Entra e si batte alla ricerca del pareggio. Forse, gioca 67 minuti in meno di quanto meritasse.

ARTHUR 6.5

Entra e riesce a farci fare più di tre passaggi di fila. Allora si può fare!

KAIO JORGE 7

Entra consegna la posta al compagno giusto e fa vedere come si stoppa la palla e la si difende con leggerezza e semplicità. Sveglio!

DYBALA 7

Entra molto bene in partita, non perde un pallone, prende tanti falli e segna il rigore decisivo con freddezza. Speriamo bene.

BENTANCUR 5

Una buona prestazione di sostanza e qualità, poi purtroppo intorno al minuto 17 del primo tempo è entrato in campo.

Allegri 5: Sbaglia la formazione lasciando fuori nomi illustri, prendiamo gol in maniera alquanto casuale, apporta i correttivi in maniera tardiva, e quando sembrava ormai finita il VAR riequilibra un match che non entrerà di certo negli annali della storia del calcio.

JUVENTIBUS LIVE