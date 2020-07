PAGELLIBUS – Genoa-Juve 1-3 Joya-CR7-Dougy, la sagra dei gioielli

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 6.5

Nei primi 75′ ha il tempo di attaccare tutte le figurine dell’album Panini comprese quelle della serie B, poi lo sveglia il gol di Pinamonti sul quale si fa trovare impreparato sul suo palo. Si riscatta poco dopo quando sventa su Sanabria, imbeccato da un avventato retropassaggio. Relaxato.

CUADRADO 6

Fa il suo, però si fa uccellare troppo facilmente da Pinamonti

DE LIGT 7.5

Abbiamo ceduto Muratore perché il muro dietro è ormai completato. Gli avversari gli rimbalzano addosso come tutte le critiche dei mesi scorsi. Gigante!

BONUCCI 6.5

Accanto alla parola leader nel vocabolario italiano dovrebbero metterci la sua faccia, sbaglia poco, amministra bene , unica nota negativa il giallo inutile fine primo tempo. STATISTA!

DANILO 4

Abbiamo in squadra l’unico brasiliano che non sa fare il terzino. In alcuni momenti sembrava di vedere i magnifici cross di Lichtsteiner al secondo anello.

PJANIC 6.5

Dopo 6 mesi di quarantena (3 per sua scelta, 3 obbligatori) torna tra i protagonisti: doveva acquistarlo il Barcellona per svegliarlo? Teniamolo vivo #finoallafine potrebbe tornare utile. In bocca al lupo Mire!

BENTANCUR 7.5

Nel centrocampo coi bravi Adrien Grignapoco Rabiot e Miralem Griso Pjanic ovviamente è Don Rodrigo a prendersi la scena e le responsabilità. Promesso fenomeno.

RABIOT 6

Una delle sue migliori apparizioni, fa capire però anche i suoi limiti. Paggetto.

BERNARDESCHI 6

Il bonus di una partita all’anno se l’è giocato a Bologna…per il resto si sbatte, combatte, perde i suoi soliti 3/4 palloni e sbaglia le sue solite 2/3 occasioni…Eppur si muove!

DYBALA 8

DOUGLAS COSTA “11”

Eurogol e nessun infortunio. In stato di grazia.

RAMSEY “2”

Cucina con Ramsey, ha provato a fare 2 frittate e quasi gli venivano buone.

HIGUAIN 6

Ha ancora il sangue che gli scorre nelle vene.

MATUIDI S.V.

Entra a danze terminate.

OLIVIERI S.V.

Senza Valore. Nel senso che la plusvalenza è scontata, la cifra va ancora decisa

BONUS TRACKS:

CARESSA 9

Tenta la gufata dell’anno al primo minuto di recupero. Provaci ancora Prof.

ARTHUR 7

alla prima in bianconero, il 5 si fa trovare sempre nel vivo della manovra, imposta e cerca sempre il compagno in profondità con pochissimi passaggi banali… Ah ma era Pjanic?

RUGANI 8

Per Michela Persico.

PADOVANO 7

Lo fanno giocare a centrocampo e deve pure imparare il francese. Se la cava.

Sarri 6.5: Si comincia a intravedere qualcosa. I gol non sono frutto del suo gioco, ma se li tiene lo stesso, ci mancherebbe

