PAGELLIBUS – Juve-Lione Game Over della stagione più strana di sempre

SZCZESNY 6

Compitino, si fa spiazzare sul rigore di Depay.

CUADRADO 5

Prestazione negativa. Nel secondo tempo esce dopo aver regalato qualche cross al portiere avversario e qualche passaggio di troppo a Depay & Co. Non ne ha più, così come tutta la squadra.

BONUCCI 7.5

Quello dei bei tempi, salva un contropiede pericolosissimo e poco dopo CR7 ci rimette in corsa. Sfiora la perfezione con un colpo di testa lievemente impreciso che gli avrebbe dato 10 e lode. La fortuna l’avrebbe meritata tutta, ma tant’è.

DE LIGT 8

Proprio come dice la canzone, altra partita sontuosa, ma non serve a niente. ‘CAUSE I’VE BEEN HYPNOTIZED BY DE LIGT, BUT I’M COMING HOME TONIGHT!

ALEX SANDRO 7

Commovente in quella che è forse la migliore prestazione degli ultimi 3 anni. Chissà se sarà l’ultima.

PJANIC 7

Per la mira con cui ha centrato il braccio dell’avversario causando il rigore. Se però pensiamo che siamo partiti con l’obiettivo dei 150 tocchi a partita direi che siamo finiti molto lontano.Ora le strade si dividono perciò Grazie Miralem e in bocca al lupo!

RABIOT 6.5

Incredibilmente uno dei pochi a salvarsi, marziano a parte. Redivivo.

BENTANCUR 6

Rischia di finire anzitempo la partita, poi si calma, senza acuti ne errori clamorosi. Chiude la miglior stagione in carriera, quella della definitiva esplosione.

HIGUAIN – 10

Per buona parte della partita mi sono chiesto chi avessimo schierato come punta, poi ha sbagliato i 2 palloni che è riuscito a toccare per ricordarmelo, finito.

BERNARDESCHI 4

Gli dicono che deve giocare col Lione, lui capisce male e gioca da collione. IMPRESENTABILE!

CRISTIANO RONALDO 273,5 (K)

Un predatore a sangue freddo. Ha così tanto ghiaccio nelle vene che viene usato come climatizzatore dai compagni.

Segna un rigore nel momento più difficile della partita e inventa un missile per sopperire alla valle di lacrime che lo circonda (leggasi “compagni di squadra”). Purtroppo avevamo un solo Cristiano più altre dieci padelle appese e non è stato Abbastanza.

DYBALA S.V

Era una mission impossible, ma vederlo uscire dopo 5 minuti è stato imbarazzante, una figura non degna di un club come la Juventus.

RAMSEY S.V.

Come tutto il resto della sua stagione. Senza sapore.

DANILO 9

Per il bilancio, oggi come durante tutta la stagione, non pervenuto. Incomprensibile la sua valutazione per un terzino che non difende non attacca non crossa non gioca.

OLIVIERI 7

Fa più lui in 3 secondi che bernardeschi in 2 anni.

BONUS TRACK

PARATICI-NEDVED 0

Per gli abbagli che hanno preso in estate e per la pessima squadra che hanno costruito. E hanno fatto perdere un altro anno a Ronaldo.

ANTONIO CONTE 9

Grazie al suo cuore bianconero questa squadraccia + 1 superuomo riesce ad arruffare uno scudetto grazie alle sconfitte dell’Inter contro Bologna etc… AGGHIACCIANDE!!!

ALDO SERENA 7

Ottima telecronaca per il cronista francese. Sempre una parola al miele per i giocatori di Garcia, alternando elogi per la solidità difensiva e la freschezza atletico-mentale dei francesi a critiche severe per il non gioco dei bianconeri. Ad un certo punto lo si sente dire in telecronaca “Allons-y Olimpique Lyonnais”. Decisamente il dodicesimo uomo per il Lione.

DE SCIGLIO 7

Vederlo in tribuna a fine partita fa aumentare i rimpianti. Avrebbe alzato il livello comico della serata.

MANDZUKIC 8

Come le volte che l’ho invocato questa sera insieme ad altre espressioni impronunciabili. Sarebbe servito come l’acqua nel deserto, perché è stato silurato così?

Sarri 10: Ci ha evitato altre 2 settimane di agonia. Grazie mister.

