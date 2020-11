PAGELLIBUS – Ferencvaros-Juve 1-4, Morata-Dibusz-Dybala, la MDD fa volare la Juve

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SZCZESNY 6

Sta più di un’ora a guardare i compagni sotto la pioggia. Qualche uscita e un gol preso che non va minimamente ad influire sulla prestazione finale.

DANILO 8

Sia come il voto alla prestazione, sia come i tiri in curva in stagione, un must ormai, come prosciutto e melone.

BONUCCI 6

Torna chiellini e stranamente torna ad essere sicuro in tutte le giocate, mai realmente impegnato dall’attacco avversario. Senza chiellini sarebbe uno dei tanti. GIRASOLE!

CHIELLINI 6

Fa il suo nonostante sia ancora nervoso per quello che gli ha detto Toti.

CUADRADO 8

Juan fa cose ovunque, e sono cose decisive . Sulla sua fascia passa nessuno e quando attacca sforna traccianti solo più da appoggiare in rete. Oggi è lui, la Juve.

RABIOT 6+

Lotta, si propone e sbaglia qualche pallone lì in mezzo. Alla fine sfiora il gol tirando un missile da casa sua.

ARTHUR 6

Forse riguarda la prestazione dello scorso turno contro il Barcellona durante l’intervallo e resta negli spogliatoi per problemi intestinali o per rimorsi.

CHIESA 5

C’è tanta volontà ma l’impressione è che di fronte a una porta su cui c’è scritto “tirare” lui continui a spingere.

RAMSEY 6.5

Scusatemi, colpa mia! Al minuto 51:20 stavo pensando “è davvero un ottimo giocatore, bastava solo dargli fiducia e tempo. Speriamo solo che i suoi muscoli…”. Minuto 51:35 cambio per infortunio…

RONALDO 5

Puoi essere chi vuoi, ma se c è un tuo compagno solo in mezzo all’area, messo molto meglio di te, gliela devi dare!

MORATA 9

“L’attaccante che non ci serviva” si batte come un leone su ogni palla, è sempre pericoloso, realizza assist, segna gol a grappoli e nel tempo libero trasmuta il piombo in oro. ALCHIMISTA!

MCKENNIE 7

Decisivo il suo velo per Morata. Determinate il suo voto per posta. Oggi può sentirsi importante. Make Centrocampo Great Again!

BENTANCUR 7

Stampa tre recuperi imperiosi di fila appena entrato. La panca gli fa bene ed entra con voglia e piglio giusti. L’avversario è quello che è, ma il ragazzo mette le cose in chiaro, senza dubbi.

DYBALA 6.5

Entra, tocca 2 palloni e il terzo lo mette in rete. Bravo ad essere nel posto giusto al momento giusto. Gol importante soprattutto per il morale.

BERNARDESCHI 33

Come il numero di bestemmie che gli ha dedicato CR7 quando gli ha ribattuto un tiro a fine match.

BONUS TRACK

AMBROSINI 7

Le sue gufate mettono KO Arthur e Ramsey ma non contento, riesce a far entrare anche Bernardeschi…

PARRUCCHIERE JUVE 10

E’ incredibile come ad ogni azione dall’uscita di Ramsey, non sia più possibile riconoscere se sulla fascia destra ci sia Cuadrado o McKennie. CAMALEONTE!

DIBUSZ 8

Non avendo il killer istinct per far gol, punta alla classifica assist, ed ha successo: 2 cioccolatini pazzeschi per Dybala. Hakimi è avvisato.

PARATICI 9

Si sta prendendo talmente tante rivincite con Morata che Zhang gli ha chiesto un tutorial.

BOLI 6

Segnare svenendo ed esultare come se avesse segnato il gol della vittoria al 95’ me lo ha fatto diventare già più simpatico di Bernardeschi.

Pirlo 6: Partita che la juve ha dominato sotto tutti i punti di vista, esagerate le critiche di 7 giorni fa, non bisogna esaltarsi per due vittorie di seguito, ma si sa vincere aiuta a vincere.

JUVENTIBUS LIVE