PAGELLIBUS – Dynamo Kyev-Juve, quelle serate da AM9

SZCZESNY S.V

Senza voto nonostante 3 grandi interventi: al 23′, quando trova il 38 orizzontale su un complicato Bartezzaghi: “Ministro della marina mercantile del Portogallo ai tempi del colonialismo”; al 61′, quando risolve un anarebus, e un miracolo al 93′, quando riesce a risolvere l’enigma a pagina 24: “Trova il nome di un virologo/infettivologo/microbiologo/epidemiologo che ancora non è intervenuto televisivamente per parlare del Covid”. Lui giura di averlo trovato.

DANILO 8

Tra il fenomeno Cancelo e la pippa Danilo, oggi mi tengo volentieri lui, e ho detto tutto. Speriamo duri.

BONUCCI 6

Oggi tutto bene, a parte qualche vecchia qua e là

CHIELLINI 45 (giri)

“La festa appena incominciata…è già finitaaa”. Disco rotto.

CUADRADO 8 e 3/4

Come il binario per Hogwarts che potrebbe percorrere correndo senza problemi per poi crossare con sublime precisione per l’incornata di Alvarone. TRENO!

RABIOT 7

Stasera del duo di centrocampo quello buono è lui, non capita spesso.

BENTANCUR 5

Condisce con un’ammonizione una prestazione inusualmente molle. Senza bussola.

CHIESA 7.5

Ottima partita del nuovo acquisto anche se ogni tanto gli si blocca la cervicale e non riesce più ad alzare la testa. Serve un chiropratico.

RAMSEY 7

Uno dei migliori in campo. Speriamo che regga fisicamente. Rambo Ramsey è tornato!

KULUSEVSKI “10”

Per l’abbinamento cromatico dei capelli con la divisa.

MORATA 8

Come i palloni che tocca, finisce la partita con i capelli ancora in ordine ma con il suo nome 2 volte sul tabellone.

DEMIRAL 7

Entra a freddo ma non ne sbaglia una. Ad un certo punto decide di aumentare la sua collezione di menischi avversari e si spinge in attacco a caccia della vittima sacrificale beccandosi il giallo. Mastino.

DYBALA 7

Non proprio per un esaltante ritorno in campo, ma per la capoccia alla Rita Pavone.

BERNARDESCHI 8

Effettua un colpo di tacco per nessuno, ma riesce a non sfigurare non facendo niente.

ARTHUR 5

Come i tocchi che impiega ogni santa volta per passare il pallone a un compagno marcato a due metri di distanza.

BONUS TRACK

BUFFON 7

Nel mimare dalla panchina il movimento di Szczesny fa sicuramente più movimenti rispetto al compagno polacco che è in campo.

REPICE-COLLOVATI 10

Una radiocronaca che non è il solito sottofondo delle immagini.

SHAPARENKO 5.5

Se arriva a casa in tempo per ripassare, domattina prende 6 in matematica.

ASL 1 NAPOLI 10 (di stima)

Non ci ha impedito il viaggio in Ucraina con 2 positivi.

RICCARDO GENTILE 6.5

Si prepara a festeggiare Halloween vestendo i panni di Bergomi e ipotizzando “clamorosi ribaltoni” all’87’ minuto. Bella zio!

REGIA INTERNAZIONALE 2

Su 90′ totali, inquadra Lucescu almeno 57 minuti.

Pirlo 10: anche questa sera capisce che la Juve in 11 fatica, quindi mette Bernardeschi e in 10 troviamo il gol del 2-0. MAGO!

JUVENTIBUS LIVE