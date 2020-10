PAGELLIBUS – Crotone-Juve, Morata c’è, gli altri 9 no

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

BUFFON 6

Simy lo spiazza, per il resto, non viene chiamato mai in causa, vista la scarsa mira dei calabresi.

DANILO 5

Patisce la copertura inesistente del confusionario Chiesa, e lui non ci mette mai una pezza. Da quella parte passa chiunque.

BONUCCI S.V

Esiste un numero tanto piccolo da rendere sufficientemente giustizia alla sua prestazione? Quando manca qualcuno di peso che sgravi le sue spalle dalle responsabilità, ecco che Leo mostra i limiti tecnici che hanno portato la Juve a non vincere le partite. Quanto è ancora maledettamente lontano Novembre…

DEMIRAL 7

In una serata angosciante sotto tanti aspetti decisamente tra i migliori in campo. Il ragazzo ha un’energia incredibile.

PORTANOVA 6

Ottime incursioni, nessun enorme errore, dà quello che può dare ora. In fondo, il 4 ottobre stava per partire per Lecce.

ARTHUR 8

Bellissimi i suoi scarpini della Bostik!

BENTANCUR 7

Parte appesantito, poi si scrolla di dosso la ruggine e prende sulle spalle la squadra. Prezioso nei recuperi, sicuro nell’impostazione, sfiora il gol con tiro improvviso. El jefe.

FRABOTTA 6.5

Il suo lato è il più solido, ma non incide in attacco. Compitino.

KULUSEVSKI 5.5

Non riesce a trovare la giusta posizione in campo, praticamente, quello che fa Bernardeschi da quattro anni…

CHIESA 7.5

Entrare così bene e fornire un meraviglioso assist per il gol del pari lascia davvero bene sperare. Purtroppo ho spento al 58’, sapreste dirmi com’è finita?

MORATA 7-

Il meno è per il suo calzolaio…meno tacco per favore negli scarpini. TOMAIA.

CUADRADO 7

Entra e ristabilisce la parità numerica, giocando per due. Sicuro in chiusura e ubriacante all’ala. Gli scippano l’assist per qualche frame al VAR.

BERNARDESCHI 8

Si scalda con tanta ferocia che riesce nell’impresa di entrare già stanco. Un esempio per i giovani.

RABIOT 4

Spiegatemi cosa abbia a che fare col calcio. Raccomandato!

BONUS TRACK

AMALGAMA 4

Qualcuno sa chi è Amalgama? No perché neanch’io l’ho visto in campo ma pensavo fosse in panchina. ECTOPLASMA!

CROTONE 9

Con la scelta di Portanova e Chiesa dall’inizio e l’ingresso di Bernardeschi costruisce il meritato primo punto.

FOURNEAU 10 e lode

Direzione di gara perfetta senza la minima sbavatura. Gestione del VAR e dei cartellini ottima.

Pirlo 6-: siamo onesti! Perdere Dybala e Ronaldo, trovarsi chiesa da un giorno in squadra, e morata forse da 2 giorni, con 2 under 23 in campo e dopo la sosta delle nazionali…sicuramente si può fare di meglio, ma ancora una volta dobbiamo anche ricordare che non ha avuto tempo per allenare minimamente i suoi, Capisco che dopo Sarri la pazienza è finita ma ONESTA! diamo tempo al maestro

