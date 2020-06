PAGELLIBUS – Bologna-Juve 0-2 Tre punti, due gol, un grande Bernardeschi

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

SCZCESNY 5

Tenta di tutto per far subire il primo gol dalla ripartenza alla Juventus. Nei rilanci, impacciato sia coi piedi che con le mani. Fortunatamente il Bologna non centra mai la porta che rimane ancora imbattuta. Confuso.

CUADRADO 6.5

Uno svarione in disimpegno, ma poi tanta applicazione e solidità.

DE LIGT 8

Sontuoso. Di testa di piede sempre attento. A centrocampo si trasforma regista sostituendo Pjanic con verticalizzazioni e passaggi precisi sempre a testa alta. DeLigtzioso!

BONUCCI 6.5

Torna a lanciare e nessuno sa se sia un buon segnale, difensivamente si appoggia alla statua di De Ligt.

DE SCIGLIO “10”

Resiste ben 66 minuti di seguito senza farsi male.

PJANIC “10”

100% di precisione nei passaggi all’indietro.

BENTANCUR 5.5

Non fa parte delle partite da inserire sotto la categoria “scatto di crescita”.

RABIOT 6

Miglior partita stagionale, non era difficile effettivamente viste le altre

BERNARDESCHI 7.5

Subito dopo la pandemia la notizia che ha scioccato il mondo è il ritorno ad alti livelli di Bernardeschi. È lui o non è lui?

DYBALA 8

Letteralmente, la Luce. Mette un sinistro da fuori di rara bellezza. Gioca ovunque perché ovunque serve la sua sapienza. Diez.

DANILO 0

Come il numero di terzini che avremo alla prossima per colpa sua.

RAMSEY 5.5

La compagna sarà tornata in ufficio, e lui ha perso qualche chiletto.

MATUIDI 6.5

Entra e mette ordine, il mondo alla rovescia. Finisce da terzino, per la sfortuna di Mattia e l’idiozia di Danilo (per tacere del genio che lascia la Juve con un solo terzino sinistro di ruolo).

DOUGLAS COSTA S.V

Mette un assist, vanificato dal VAR, e centra la terza presenza consecutiva. Un record.

BONUS TRACKS:

ORSOLINI 6.5

Ha il difetto di non chiamarsi Orsolwsky od Orsolinho, altrimenti sarebbe stabile da noi. Caricato a molla, fortunatamente non precisissimo.

Sarri 9: La vince con gli assi nella manica; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi e Rabiot. Mazzo finito?

