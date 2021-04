Offerte per Demiral e Kulusevski: «Sono i più richiesti»

Offerte per Demiral e Kulusevski: sono i due giovani talenti bianconeri i giocatori più richiesti sul mercato, stando alle ricostruzioni emerse in Boom Boom Continassa, la live con Massimo Zampini e i giornalisti, Luca Momblano, Massimiliano Nerozzi e Romeo Agresti, andata in onda nel pomeriggio.

«Mi è stato confermato – ha dichiarato Momblano – che la Juventus ha ricevuto un’offerta importante per Merih Demiral dalla Premier League, una squadra con cui parla da 4 mesi. Il suo addio dipenderà dal management societario della prossima stagione, la società è attualmente scettica».

Sempre il giornalista di Telelombardia ha aggiunto: «Kulusevski è stato richiesto dal Bayern Monaco. Non c’è nessuna apertura da parte della Juventus».

Romeo Agresti ha confermato che i giocatori più richiesti della Juve siano proprio Demiral e lo svedese Kulusevski: «Sono giovani e hanno un ingaggio basso».

Capitolo Dybala. Momblano ha escluso che possano arrivare novità sul rinnovo dell’argentino questo management. Con un cambio di management, invece, le condizioni potrebbe variare completamente.