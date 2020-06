Preso Felix Nzouango (2003), il “muovo Varane”

La Juventus ha preso Felix Nzouango, difensore 2003 dell’Amiens. Paratici e il suo staff continuano la ricerca di giovani talenti, italiani e stranieri.

L’affare concluso con l’Amiens, club di Ligue 1 (zeppa di perle da scoprire) porterà nella prossima stagione porterà in bianconero Nzouango, difensore centrale, franco camerunese, considerato oltralpe un vero talento e, da alcuni, paragonato per stile di gioco a Varane.

Vista la giovanissima età il transalpino dovrà dimostrare di valere questi paragoni, e potrà cominciare a farlo aggregandosi all’Under 19 per cominciare un percorso di crescita e adattamento che, si spera, possa portarlo a diventare una risorsa anche per la prima squadra.

Dopo il rinnovamento in ambito comunicativo con la presentazione di nuovo sito, nuova app, store online e Juventus TV, arriva un colpo di mercato che non fa altro che confermare la lungimiranza acquisita, in questi anni, dalla Juve.