Nuova tegola Juve: Demiral positivo al Covid

Le nazionali non portano bene alla Juventus: è, infatti, di queste ore la notizia della positività al Covid di Merih Demiral. Il difensore turco, infatti, convocato dalla sua nazionale nonostante l’infortunio, tanto da non giocare la gara contro la Lettonia proprio per un problema fisico, ha contratto il Coronavirus ma è giallo sui tempi del contagio, che sarebbe avvenuto durante il ritiro.

Demiral accusa qualche lieve sintomo e, con ogni probabilità, dovrebbe rientrare a Torino nella giornata di domani con un aereo per recarsi poi al J-Hotel, dove osserverà il periodo di isolamento.

Incertezza naturalmente sui tempi di recupero: stando all’esperienza di altri casi, Demiral potrebbe stare fermo per un paio di settimane, saltando certamente il derby col Torino, il recupero col Napoli e forse anche il Genoa.