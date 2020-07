Nuova maglia Juve 20/21: tornano le strisce bianconere

OUR STRIPES ⚪⚫ OUR STATEMENT Vi presentiamo la nuova maglia Home Juventus 20/21. Disponibile ora ➡️ https://t.co/63idLSUCDp#LiveAhead — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 30, 2020

Così la Juventus presenta la nuova maglia per la prossima stagione. Ebbene sì! Dopo un cambio radicale sulla maglia della stagione in corso, tornano le strisce verticali che hanno storicamente contraddistinto la maglia ufficiale bianconera. La nuova maglia è ispirata all’arte contemporanea, con le strisce nere verticali pennellate e il logo dorato, come si legge dal sito ufficiale:

“Tradizione, arte, eleganza, eccellenza, innovazione. Tutto in un’unica maglia, o meglio, in una maglia unica: la prima divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21. Ecco allora il richiamo all’arte contemporanea: le stripes sono proposte come un’unica pennellata su fronte e maniche, regalando alla divisa un design nuovo e accattivante, che mantiene il DNA del club, comunicando al tempo stesso l’inizio di una nuova era”

La nuova maglia debutterà all’Allianz Stadium di Torino sabato 1 agosto alle 20:45 (la Lega ha modificato l’orario) in occasione dell’ultima partita di campionato contro la Roma, al termine della quale ci sarà la premiazione con la consegna dello scudetto ai Campioni d’Italia.

La maglia dei portieri sarà gialla e blu, mentre per la seconda e la terza maglia, bisognerà aspettare ancora, anche se, dalle prime indiscrezioni, saranno rispettivamente di colore blu la seconda maglia e nero e arancio la terza maglia.

E tu, cosa ne pensi della nuova maglia della Juventus per la prossima stagione?

