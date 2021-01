Muriel e Kulusevski, tanta voglia di Juve

Nella puntata odierna di JB Zona Mercato è arrivata una bomba di mercato interessante da Luca Momblano. I protagonisti sono la tanto acclamata quarta punta, il Kulu e Bernardeschi.

La Juventus avrebbe trovato l’accordo per un prestito per Bernardeschi imminente, che si potrebbe attuare non appena verrà sciolta la bolla dell’isolamento fiduciario per gli ultimi casi covid.

L’uscita, però, potrà essere perfezionata solamente dopo i rientri del covid perché nonostante Bernardeschi possa non rientrare più nei piani del progetto, le assenze non permettono partenze anticipate.

La notizia che però interesserà la maggior parte dei tifosi juventini riguarda la quarta punta. La Juventus ha stretto un’accordo di massima con Luis Muriel, che spinge per provare a vincere qualcosa in club con un appeal importante. La richiesta dell’Atalanta, in cambio del prestito della punta di riserva più prolifica del campionato italiano, è stata il prestito di Kulusevski che però ha fatto sapere di volersi giocare tutte le sue carte alla Juventus.

Non è stata quindi la Juventus ad offrire Kulusevski in prestito, come davano per certo alcune voci. Il giocatore svedese ha di fatto puntato i piedi per stare alla corte della Madama. Avrà forse capito che per restare deve dare il 100% in campo?

JUVENTIBUS LIVE