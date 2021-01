Muriel quarta punta: alla Juve in cambio di Kulusevski

Muriel alla Juventus e Kulusuveski all’Atalanta: è questa l’ultima ipotesi di mercato che starebbe nascendo in queste ore sull’asse Torino-Bergamo al termine della prima settimana della sessione invernale. A rivelarlo è il giornalista di TeleLombardia, Luca Momblano, a BoomBoom Mercato.

Secondo quanto riportato da Momblano, la Juve, impegnata nella ricerca della quarta punta da offrire ad Andrea Pirlo, avrebbe individuato nel colombiano il profilo giusto, trovando da parte dell’Atalanta la disponibilità a discuterne. Non solo: per Momblano, ci sarebbero discorsi avanzati con l’entourage del giocatore, che spingerebbe per arrivare a Torino.

Si discute di un prestito secco per sei mesi, ma dall’Atalanta chiedono con la stessa formula Dejan Kulusevski, che andrebbe a fare esperienza in un ambiente che conosce sotto la guida di Gasperini. Una trattativa, dunque, che potrebbe partire un po’ a sorpresa nelle prossime ore.

Ma sull’asse Bergamo-Torino si discute anche del futuro di Romero: l’Atalanta gode di un prestito biennale del difensore argentino con un obbligo di riscatto già stabilito. La Juve vorrebbe, invece, riprendere il giocatore in estate e per convincere l’Atalanta, è pronta a lasciare pista libera agli orobici nella corsa ad un giocatore su cui ha un vantaggio e che sarebbe il vero grande obiettivo gradito a Gasperini, ovvero Lovato del Verona.

Tracce di un suggestivo incrocio di mercato tutto ancora da costruire.