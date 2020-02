Il MoViolino di Lione – Juventus 1-0

Serata mediocre per Jesus Gil Manzano se non fosse per gli ultimi minuti, che la rendono pessima.

Al di là di clamorose sviste, falli invertiti e gialli non dati, sono 2 gli episodi principali di stasera e tutti nei minuti finali.

Il primo al minuto 84 quando Ramsey vede bene Ronaldo con un tocco delizioso verso l’area di rigore. CR7 viene sbilanciato da Denayer ma l’arbitro non interviene. La spinta è leggera ma il contatto c’è. Poteva starci il rigore come no. Manzano decide di no.

Il secondo al minuto 89 dove dopo un’ottima azione sulla destra Dybala prende palla in area e spalle alla porta viene affossato da Guimaraes. Qui il rigore è netto e andava fischiato. Manzano decide di no. Qui però il Var avrebbe potuto intervenire. Ma non lo fa.

Brutta serata per Manzano. Se non altro il maestro massimo del Violino, Monsieur Garcia, stasera non si lamenterà.

di Alessandro Scaglione