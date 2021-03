Mourinho out e il web Arsenal impazzisce per Chiellini

Il Tottenham eliminato dagli ottavi di Europa League, i tifosi rivali dell’Arsenal che esultano, Chiellini portano in trionfo sui social dei gunners.

Ma cosa c’entra il capitano bianconero nella clamorosa eliminazione del team di Mourinho?

Ecco uno dei tanti post che ieri hanno spopolato sul web:

I believe in the history pic.twitter.com/dTOh0zlc7P — chicboi (@eimad00) March 18, 2021

NON DIRE NULLA, RETWEETA! Esulta così uno dei tantissimi tifosi Arsenal pubblicando una foto di Giorgio Chiellini durante un’intervista post-gara di Champions di qualche anno fa rilasciata in inglese e diventata leggendaria tra i tifosi di Premier League anti-Spurs: IT’S THE HISTORY OF TOTTENHAM, creano sempre tante occasioni ma alla fine gli manca sempre qualcosa per arrivare all’obiettivo!

Ovviamente le dichiarazioni erano quelle rilasciate pochi minuti dopo la vittoria in casa del Tottenham per 1-2 agli ottavi di quella Champions di 4 anni fa che si concluse nei quarti contro il Real Madrid per mano di Cristiano Ronaldo, così come era accaduto la stagione precedente a Cardiff. Altri tempi, altre Champions, eppure quella frase di Chiellini, volto notissimo e difensore molto apprezzato in UK per la sua durezza ed efficacia, restano scolpite nella pietra e nei meme degli sfotto anti-Tottenham.