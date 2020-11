Il mondo Juve rende omaggio a Diego Armando Maradona

Tutto il mondo del calcio non riesce a trattenere la commozione per la scomparsa del più grande di tutti i tempi. Non fa eccezione il mondo Juve, che tramite molti suoi esponenti ha voluto partecipare al cordoglio e al ricordo di Diego Armando Maradona

In primis il tecnico della prima squadra, Andrea Pirlo, che ringrazia il Pibe de oro, incoronandolo come Dio del calcio:

Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020



Non poteva mancare il ricordo del suo connazionale Paulo Dybala, che sta avendo la fortuna e il privilegio di condividerne il numero di maglia. Nel video postato dalla Joya, uno dei più famosi allenamenti pre partita di Diego:

Gracias por todo Diego, que descanses en paz 🙏🏼 💔 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/oNnjqTvdeI — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) November 25, 2020

Anche Claudio Marchisio, sempre molto attivo sui social, ha voluto rendere omaggio a Maradona:

Oggi non piange soltanto il mondo dello sport.

Ricorderemo per sempre la tua genialità, le tue giocate e i gol che hanno fatto sognare tutti quanti!#RIP #diegomaradona 😪 pic.twitter.com/F64mKsrzMV — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) November 25, 2020

Poi è la volta di un altro numero 10, un altro pezzo di storia bianconera, Alex Del Piero:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero)

Tenerissimo il ricordo di Lapo Elkann, con cui ha condiviso le varie vicissitudini legate alla tossicodipendenza:

Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano che io ero Onorato di stare vicino a Diego perché era un mio VERO AMICO. Mi manchi già Leggenda dal cuore d’ORO ❤️⚽️. Sei e rimarrai il mio n1. #Eterno10 pic.twitter.com/moxNi7CbLc — Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 25, 2020

Gigi Buffon ha voluto ricordare un recente incontro con altre personalità importanti del mondo del calcio, in cui Diego era la star principale:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Nell’Olimpo con Maradona vi è di diritto anche Cristiano Ronaldo, che lo omaggia postando una foto in cui il giovane Cristiano incontra il suo grande idolo:

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Il tributo anche di Carlo Pinsoglio, terzo portiere e leader dello spogliatoio bianconero:

Sempre dallo spogliatoio bianconero, il ricordo di Leonardo Bonucci:

Ancora tra gli armadietti, ecco Federico Bernardeschi:

Se ne va il più grande di tutti i tempi. La storia del calcio.

Ciao Diego. #AD10S pic.twitter.com/cbDZ6ZRo12 — Federico Bernardeschi (@fbernardeschi) November 25, 2020



Luciano Moggi, ex direttore generale bianconero, e gradito ospite di Juventibus Live, al tempo era dirigente del Napoli, e ha avuto un rapporto diretto con Maradona. Ecco il suo tweet tributo:

Sei stato il più forte di tutti. Sei stato un calciatore unico, sei entrato nella leggenda. Ma oltre ogni cosa, sei stato un uomo vero.

Ciao, Diego #Maradona pic.twitter.com/fKOVBYqBL3 — Luciano Moggi (@LucianoMoggi) November 25, 2020



Anche per gli eterni nemici brasiliani è un giorno triste, e Arthur ha voluto partecipare al cordoglio, menzionando un tweet della Federcalcio verdeoro:

David Trezeguet, ambasciatore bianconero del mondo, ha sangue argentino che gli scorre nelle vene. Non poteva mancare il suo tributo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Trezeguet (@trezeguetofficial)

Ma il ricordo più grande e più sentito del mondo bianconero viene dalla Juventus stessa, che senza una parola, ha postato la GIF della storica punizione del Pibe contro la squadra di Trapattoni, nel 1985. Un tweet che ha commosso tantissimi tifosi del Napoli.

Riposa in Pace Dio del calcio, che la terra ti sia lieve.

