Luca Momblano svela il regalo per Andrea Pirlo: Houssem Aouar

Aouar a un passo dalla Juventus. Questa la bomba giornalistica di mercato lanciata da Luca Momblano durante la trasmissione odierna di Casa Juventibus. “Per quanto mi riguarda so che Aouar è stato già preso dalla Juventus”. Con queste parole sibilline sul calciomercato della Juve, ci si è sbilanciati e non poco sulla fattibilità dell’operazione. Il centrocampista francese ha una richiesta molto alta da parte del Lione, che spara una cifra attorno ai 50 milioni.

Aouar dunque il nome di spicco del mercato Juve in questa estate così strana. La mezz’ala (anni 22) andrebbe ad abbassare ulteriormente l’età media di un reparto che mai come nell’ultima stagione è finito sotto attacco. Con gli addii di Matuidi (1987) e Pjanic (1990) e con gli arrivi Kulusevski (2000), Arthur (1996), l’eventuale acquisto di Aouar (1998) rappresenterebbe un’ulteriore avanzamento nel progetto “green” attuato con il progetto Pirlo.

Proprio in queste ultime ore si apprende poi dell’inserimento dello stesso centrocampista nella lista dei convocati nella nazionale di Deschamps per i match di Nations League. Insieme a lui, un altro nostro elemento in rosa: Adrien Rabiot. Quel sottile ‘fil rouge’ transalpina con la Juventus potrebbe proseguire ancora dunque. Si aspetta solo la cessione di qualche “esubero”, punto primario e centrale della politica di mercato di Paratici in questo momento.

