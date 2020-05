Momblano: Juve-Barcellona hanno concluso la trattativa Pjanic-Arthur

Royal Rumble nel mercoledì di Casa Juventibus: presenti Paolo Paganini, giornalista Rai, il nostro Luca Momblano, El Diablo Claudio Chiappucci (che ha potuto concedere solo 5 minuti, promettendo un ritorno in puntate future), Zampini e Mecca alla conduzione e i due grandi supervisori, Vincenzo e Antonello Colpo Gobbo.

Argomento Guardiola, Paganini: contatti costanti tra Agnelli e Guardiola. Non è ancora finita, anche se Sarri rimane al 90 per cento (dipende poi dal finale di stagione). La sentenza che verte sulla Champions del City potrà aprire ad altri scenari? lo scopriremo presto. Il giornalista Rai ha parlato poi del linciaggio ricevuto sulla vicenda Guardiola: lui e Momblano, con notizie diverse e senza confrontarsi, hanno riportato indiscrezioni da fonti sportive e finanziarie autorevoli. Paganini: ho parlato con Raiola e ho saputo che lo United è disposto ad accettare giocatori per Pogba; l’Inter ha sondato, il Real si è un po’ defilato, la Juve c’è. Occhio a questi 3: Lautaro, Icardi, Pjanic.

Momblano, a tal proposito, lancia la bomba: Juve e Barcellona hanno concluso la trattativa. Ora tutto dipende da Arthur: se saltasse, la Juve tratta Pjanic col Psg. Arthur esclude Jorginho. Paratici segue Icardi dalle giovanili del Barca e già 2 anni fa aveva un accordo col giocatore. Werner molto probabilmente al Liverpool, sicuramente via dal Lipsia. Su Tonali: l’Inter avanti anche se la Juve è partita prima. La priorità per i bianconeri rimane Pogba: uno esclude l’altro.

Bombe a non finire e tanti tanti nomi ancora nella puntata di oggi. Si discute anche della ripartenza su cui tutti ora stanno spingendo; i playoff sembrano lontani.

