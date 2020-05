Momblano: L’entourage di de Jong ammicca alla Juventus

Tanto mercato e tanti retroscena con Simone Rovera di RMC SPORT, il ritorno di Ignasi Oliva, Romeo Agresti e Luca Momblano. Conducono, come al solito, Massimo Zampini ed Edorardo Mecca.

ASSE JUVENTUS-BARCELLONA: Pjanic va verso il Barcellona, ma per chi? Arthur non si vuole muovere (il suo no è definitivo), Semedo è cedibile (costo 50 milioni di euro), ma va verso il Manchester City, Todibo farebbe quadrare i conti (Il Barcellona per il francese ascolta tutte le offerte, in quanto plusvalenza sicura, secondo Momblano). Ma il nome nuovo è de Jong, si dice non contentissimo e integrato fino in fondo al Barca. Nome venuto fuori dall’entourage del giocatore. Secondo Ignasi Oliva, De Jong non è del clan Messi, ma non gli è inviso. Comunque, è nella lista degli incedibili. Per quanto riguarda il mercato prettamente blaugrana, la priorità è la cessione di Coutinho (Oliva).

ASSE JUVENTUS-CHELSEA: “la Juve farà un incontro in settimana per Emerson Palmieri, e ci possono essere vari giocatori in ballo”, dice Agresti. Momblano rafforza la notizia con l’importante offerta percepita dalla Juve su Alex Sandro (ancora ignota la provenienza dell’offerta). Pjanic non interessato ad andare al Chelsea.

Sempre calda la pista Pogba, che gradirebbe il ritorno alla Juve. Rabiot sembra in uscita, ma non ci sarà un suo ritorno in Francia. Aouar costa tanto, e il Lione vuole solo cash, perchè l’unico calciatore gradito dai francesi sarebbe Demiral, considerato incedibile dalla Juve (Rovera).

Boga è un’occasione o un rischio? Occhio poi al nome Icardi: se il PSG lo riscatta, la Juve può entrare in gioco, anche perché lui gradirebbe l’Italia più della Francia.

Tanti altri nomi e possibili intrecci di mercato tra Italia, Spagna, Francia e Inghilterra: non perdeteli guardando il video qui sotto. Casa Juventibus torna domani con un’altra grande puntata e altri fantastici ospiti.