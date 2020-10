Tutta la meschinità dell’attacco a Francesco Repice

La follia anti-juventina continua a dilagare, come se fosse proprio la Juve la causa di ogni male. La puntata odierna di Casa JB si è aperta proprio con la nuova polemica scoppiata ieri sera con la sua radiocronica di Radio Rai di Francesco Repice.

Nella serata ieri, infatti, da molti giornalisti antijuventini Francesco Repice viene accusato di essersi piegato al sistema juventino nel raccontare la sua Juve vista a Kiev nella presentazione di Andrea Pirlo. Il tutto scoppiato a causa di una svista per non aver nominato Pirlo per la sua era-Milan.

Il giornalista prima del fischio d’inizio si è lasciato scappare questa frase: “Debutto in Champions per Pirlo da allenatore. Quella Champions che, purtroppo, non ha mai vinto da giocatore”. Dimenticando in quel momento che Pirlo in rossonero ha alzato per due volte la coppa dei campioni. Una gaffe diventata diventata virale, per futili motivi. Il radiocronista probabilmente in quel momento stava pensando al periodo juventino di Pirlo, ma nonostante le sue radiocronache emozionanti da vero professionista il web non perdona e su twitter è scoppiata la polemica.

È una gaffe tremenda quella di Francesco Repice di Radio Rai che ha parlato di #Pirlo che “non ha mai vinto la Champions da giocatore”. Ma non mi sorprende. Da quando Pirlo naviga nel mare juventino l’ordine è: azzerare completamente il suo passato al Milan. Ossia il suo passato. pic.twitter.com/ZsaIpsTqLz — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 21, 2020

Ma la cosa più incredibile, in questa surreale opera di cancellazione del passato di #Pirlo (onde tutelarne la juventinità) è la sua tacita approvazione. Nel palmares #Sky mette la finale giocata con la Juventus (persa), ignora le due vinte col Milan e niente, a lui va bene così. pic.twitter.com/BPwpLdJ3Nb — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 21, 2020

Ormai è risaputo che molti giornalisti sono faziosi e mettono la loro anti-juventinità davanti a tutti, ma non si può accusare un professionista come Repice, che mette il suo amore per il calcio prima di tutto, nonostante sia un tifoso romanista.

Dispiace che la bella prestazione della Juve a Kiev sia stata offuscata da futili polemiche, che vanno solamente ad alimentare un male che già si annida nella nostra società. Perché si sa che se aizzate, le pecore seguono il loro pastore.

