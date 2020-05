Il mercato degli scambi

Sarà un mercato fatto di scambi, di fantasia. Non sappiamo quando e se inizierà, ma Paratici e Marotta, e molti altri, sono convinti di cosa sarà il calciomercato appena dopo la pandemia; un gioco di scambi. Circolerà poco contante, e sarà dunque il baratto a farla da padrone. Intanto, di scambi in zona Juve ne sono già stati ipotizzati parecchi, e col tempo aggiorneremo ad uno ad uno tutti gli scambi abbozzati dagli organi di stampa:

BERNARDESCHI – MIL IK

Milik interessa alla Juventus. In zona Napoli sono sicuri addirittura che tra l’attaccante e la Juve ci sia già un accordo di massima. La Juve dovrà rivoluzionare e svecchiare il reparto offensivo, e Milik potrebbe essere uno dei tasselli della ricostruzione del reparto. Tuttosport ha parlato di Juve propensa a scambiarlo con lo scontento Bernardeschi, che però prende troppo di stipendio per gli standard attuali di De Laurentiis.

PJA NIC – ART HUR

Lo scambio tra Pjanic (sempre più in un uscita dalla Juve, a quanto pare), è stato ipotizzato dal Mundo Deportivo. In realtà, prima la rosa dei giocatori era più ampia (tra cui ancora Bernardeschi, ma anche Bentancur, de Ligt, Demiral e De Sciglio), e non comprendeva il bosniaco, poi si è fossilizzata unicamente sul numero 5. Ad ora, il brasiliano nicchia.

DOUGLAS COSTA – GABRIEL JESUS

La Juve ha dato mandato a Branchini di trovare una sistemazione a Douglas Costa, appurato oramai quanto la sua bravura sia inversamente proporzionale alla stabilità fisica. Sky Sports ipotizza uno scambio tutto verdeoro, memore dell’affinità tra Guardiola e il numero 11 bianconero. La differenza di età e la resistenza dello staff tecnico degli inglesi riguardo a una cessione dell’attaccante rendono questa ipotesi di scambio molto complicata.

EMERSON PALMIERI – ALEX SANDRO

Scambio recentemente sponsorizzato da Tuttosport, non è nient’altro che la conferma di quanto Sarri brami avere un terzino sinistro con le caratteristiche di Emerson. Lo scambio garantirebbe un’ottima plusvalenza per entrambe le squadre.

